Covid, nuovo focolaio in Molise: 3 positivi a Pesche. Fermi i contagi a Campobasso

Ancora un nuovo cluster di importazione in Molise. Mentre restano stabili i contagi nel capoluogo e riconducibili al nucleo familiare venezuelano, si registrano nuovi 3 casi a Pesche.



Si tratta di cittadini rientrati dal Kosovo e originari del paese in provincia di Isernia.

Anche per il nuovo cluster ha preso il via l’indagine epidemiologica che cercherà di ricostruire i contatti che le persone positive al Covid hanno avuto. Per una delle tre persone è stato necessario il ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso che torna a non essere più covid-free.

Sempre nella giornata di oggi, 25 luglio 2020, sono stati poi registrati altri 2 guariti: una persona di San Giuliano del Sannio e una di Macchiagodena.

Gli attualmente positivi salgono a 22, i totali da inizio emergenza sono 466 su un totale di 25.741 tamponi processati, tra cui quelli di controllo.

Complessivamente i guariti salgono a 421 e i decessi sono fermi a 23.