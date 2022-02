Covid, stabili i ricoveri ma è boom di guariti. Oggi 268 i nuovi positivi: i numeri del bollettino Asrem

Sono 268 i nuovi positivi registrati nella giornata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Tra i nuovi contagi, 62 a Campobasso, 17 a Isernia, 27 a Termoli e 23 a Venafro.

Boom di guariti: 793 le persone che hanno sconfitto il Covid

Nella giornata odierna anche due nuovi ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, a fronte di due dimissioni. Al momento sono 31 pazienti ricoverati presso il nosocomio del capoluogo: 15 in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 4 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6.680, 4.695 in provincia di Campobasso, 1.970 in quella di Isernia e 15 di altre regioni.