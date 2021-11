Covid: zero nuovi casi su pochi tamponi, ma c’è un nuovo ricovero

Dopo il boom di contagi di ieri, con i numeri contenuti nell’ultimo bollettino Asrem, il Covid sembra dare una tregua. Tuttavia, si tratta come sempre di cifre in parte falsate dall’avvento del fine settimana, durante il quale si registra un numero esiguo di tamponi processati. 150 sono infatti quelli eseguiti e sui quali non è emerso nessun caso di positività.

Aumentano però i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove oggi ci sono in tutto 7 pazienti: 1 in Terapia intensiva e 6 in Malattie infettive. L’ultimo ricovero effettuato riguarda una persona del capoluogo molisano.

6, invece, le persone che hanno sconfitto il virus. Al momento in Molise ci sono 141 positivi:82 in provincia di Campobasso e 59 in quella di Isernia.

2.312 i cittadini in isolamento.