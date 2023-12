Lutto nel mondo del giornalismo, scompare Laura Sansone: il cordoglio di CBlive

Il mondo dell’informazione locale ha perso una figura iconica e amata, la giornalista molisana Laura Marone Sansone. A 77 anni, la sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità giornalistica e tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Laura che da anni viveva a Sant’Angelo Limosano, moglie di Luigi Sansone, presidente della Banca Popolare delle Province Molise, non era solo una professionista instancabile e competente, ma anche una regista di comprovata esperienza e professionalità che nel suo passato annoverava spettacoli andati in scena in importanti teatri esteri come ad esempio il St Luke’s Theatre di Londra.

Tra i tanti successi, vogliamo però ricordare l’ultimo suo lavoro ‘Il Medico dei Pazzi’, la commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, che Laura portò in scena al Savoia nel 2018 con l’intento nobile che vide devolvere in beneficenza l’intero incasso di uno spettacolo che fu un successo.

Sempre gentile, sorridente, con la battuta sempre pronta e la sua voglia instancabile di raccontare storie significative e coinvolgenti.

Una professionista, ma soprattutto un’amica leale e affettuosa.

La ricordiamo negli studi televisivi con la sua grinta coinvolgente che sapeva conservare anche a telecamere spente, per un abbraccio e una sana risata.

La ricordiamo nelle cene organizzate solo per il piacere di stare insieme. E la ricordiamo nelle telefonante che non ha mai fatto mancare.

Ed oggi è doloroso pensare proprio a quell’ultima telefonata che non siamo riusciti a fare e a quelle ultime chiacchiere rimaste confinate solo su WhatsApp.

Cara Laura ci mancherai davvero tanto.

I tuoi amici Fabiana e Giuseppe