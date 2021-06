Nel giorno in cui viene meno l’obbligo delle mascherine all’aperto il Molise registra zero contagi. 85 in regione le persone positive al Covid

Zero contagi e zero ricoveri oggi: situazione stabile in Molise nonostante in regione sia stata identificata la variante Delta che sembra, al momento, essere sotto controllo.

321 i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

3 le persone che hanno, invece, sconfitto il virus.

Restano, dunque, stabili i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove ci sono 8 persone ricoverate tutte nel reparto di Malattie infettive.

Le persone attualmente positive in regione sono 85: 57 nella provincia di Campobasso, 23 in quella di Isernia. 2.545 i cittadini in isolamento.