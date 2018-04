Si accascia a terra e muore: lutto al pastificio La Molisana per la morte di un operaio. Annullata la visita in azienda di Berlusconi

Malore per un dipendente del pastificio La Molisana che ha perso la vita nello stabilimento in contrada Colle delle Api a Campobasso. Si tratta di un operaio di 55 anni che mentre stava lavorando nel reparto produzione si è accasciato a terra. Inutili gli immediati soccorsi del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Una terribile fatalità avvenuta intorno alle 17, poco prima della visita che l’ex premier, Silvio Berlusconi, doveva fare in azienda, in occasione del suo tour in Molise. La visita del leader di Forza Italia è stata annullata. Berlusconi avrebbe dovuto compiere un percorso che lo avrebbe condotto a visitare proprio il reparto dove lavorava l’uomo. La scorta del Cav aveva già fatto il sopralluogo in quell’area della nota azienda del capoluogo, dove dopo il decesso dell’operaio è arrivato, come da prassi trattandosi di morte sul lavoro, anche il magistrato di turno.