Corsi a catalogo e nuove professioni digitali: c’è tempo fino all’8 febbraio per diventare Web developer

C’è tempo fino al prossimo 8 febbraio per poter partecipare corso di Web developer for Green Brand Reputation – PHP & MySQL organizzato dalla Cosmo Servizi e finanziato dalla Regione Molise all’interno del catalogo regionale dell’offerta formativa.

Il corso è orientato ad acquisire le competenze necessarie per una nuova figura professionale, sempre più richiesta nel mondo di internet. Si tratta del tecnico di produzione di pagine web.

Secondo la classificazione che l’Istat dà, questa figura professionale è specializzata nello sviluppo di applicazioni web. In particolare nello sviluppo di codice sorgente di programmazione, nell’ottimizzazione dei database dei linguaggi di murkup attraverso tecniche di programmazione web. In base all’analisi dei bisogni del cliente, studia la soluzione più idonea, definisce le specifiche tecniche e realizza il disegno logico delle singole componenti e del complesso del sito web progettato.

Si occupa talvolta della fase di test per verificare il funzionamento e la rispondenza del software applicativo rispetto agli obiettivi iniziali, ed esegue eventuali revisioni e aggiornamenti.

Il percorso formativo totalmente gratuito e della durata di 320 ore, (112 di aula e 80 di esercitazione) ha come obiettivo quello di fornire oltre alle competenze tecniche di base necessarie per la programmazione web degli applicativi dei sistemi informatici, anche e soprattutto competenze e conoscenze specializzate necessarie per comprendere, gestire e sviluppare la ‘Green Reputation’ delle aziende, cogliendo le nuove opportunità di lavoro offerte oggi dalla Web Communication, soprattutto nelle aree della Reputation Managment, Digital Reputation, e Digital Communication.

Al termine del percorso formativo l’allievo sarà così in grado di analizzare le esigenze progettuali, pianificare e realizzare una piattaforma web attraverso la strutturazione di una base dati idonea alla gestione dei flussi informativi client-server.

Sarà in grado di integrare il loyout grafico con i linguaggi di scripting e di interpretare le esigenze dell’utente in un’interfaccia dinamica user-freindly latoclient

I destinatari dell’avviso, che può essere consultato sul sito della Cosmo Servizi Srl, sono 15 allievi effettivi e 4 uditori, residenti o domiciliati in Molise, disoccupati o inoccupati, che vogliono arricchire le proprie competenze professionali per la programmazione di applicazioni web. I requisiti specifici di accesso sono i seguenti:

Maggiore età;

Residenza nel territorio della Regione Molise da almeno 6 mesi;

Essere disoccupato o inoccupato da più di 6 mesi;

Non aver in corso partecipazioni ed altri progetti/iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 2014/2020;

Diploma di scuola secondaria superiore (Istituti Tecnici Professionali o Industriali, etc.) o esperienze di lavoro almeno triennali in settori affini al comparto di riferimento del corso;

Buone conoscenze informatiche di base dei sistemi operativi Windows/Linux e dei pacchetti di office automation;

Buone conoscenze dei linguaggi HTML e dei fogli di stile (CSS);

Buone conoscenze linguistiche (livello A2).

Sono riservati 5 posti (1/3 del numero complessivo di allievi effettivi) a donne che posseggono i requisiti in ingresso previsti dal bando. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0874-481205 o connettersi al sito www.cosmoservizi.it.