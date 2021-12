Nuovo Information Hub per i consumatori europei

La Rete dei Centri Europei Consumatori lancia una piattaforma digitale di facile uso.

Cosa fare quando un volo viene cancellato? Come evitare di riceve addebiti non previsti per il noleggio di un’auto? Dove trovare aiuto quando un prodotto acquistato online non viene consegnato?

Ora i consumatori europei possono trovare tutte le risposte alle loro domande sui diritti di consumatori sul nuovissimo sito web della Rete dei Centri Europei Consumatori ECC-Net (https://www.eccnet.eu/).

La nuova piattaforma digitale della rete, facile da usare, è una vera e propria guida pratica a tutela dei cittadini che acquistano beni e servizi in Europa.

Un team internazionale di membri della ECC-Net, provenienti da Paesi Bassi, Irlanda, Svezia, Italia, Cipro e Germania ha lavorato insieme per realizzare uno strumento in grado di fornire informazioni chiare e risposte esaustive ai più comuni quesiti che i consumatori europei si trovano ad affrontare quotidianamente.

Oltre a una grande quantità di informazioni, sulla nuova piattaforma si possono trovare i dettagli di contatto di tutti i Centri Europei Consumatori nell’UE e in alcuni paesi SEE – Norvegia e Islanda. Ora raggiungere il proprio Centro di riferimento per ricevere una consulenza, informazioni o assistenza nella gestione di un reclamo transfrontaliero non è mai stato così semplice.

Per informazioni e supporto è possibile contattare Europe Direct Molise al n. 0874 401263, ovvero mandare un whatsapp o un messaggio al n. 3334565326, o ancora scrivere a europedirectmolise@provincia.campobasso.it

