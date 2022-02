Utilizzo e gestione delle risorse idriche, a Campobasso il workshop “Institutional Capacity Building” del Progetto CrossWater del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro

La risorsa acqua costituisce per tutto il territorio molisano un fattore di rilievo per l’ambiente, la storia e l’economia di questa Regione e dei suoi piccoli Comuni di cui per molti di essi rappresenta un elemento essenziale di vita.

La tutela e la sua gestione sostenibile rappresenta un diritto di tutte le popolazioni, pertanto, la Regione Molise attraverso il progetto “Integrated Water Management System in crossborder area in acronimo “CROSSWATER”, inserito nel Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro – Programma trilaterale di cooperazione transfrontaliera co-finanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA), ha posto come obiettivo finale l’ottimizzazione della gestione dell’approvvigionamento idrico nella Regione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio della filiera idrica nell’area target cercando di attuare un livello di benessere su un’area di cui oggi fanno parte ben 15 Comuni.

Il progetto è pienamente in linea con le politiche globali in merito alla sostenibilità e al benessere comune, in primo luogo l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di cui il SDG 6 è il riferimento e cerca di affrontare le problematiche che potrebbero sorgere, anche sul nostro territorio, dall’evoluzione legata ai cambiamenti climatici in atto.

L’evoluzione del progetto si è svolta attraverso una serie di meeting tematici al quale hanno partecipato i partner di progetto ed i loro policy maker. Al termine delle riunioni, già svolte, è stata redatta una prima bozza del documento di politica transfrontaliera (Policy Paper). Tale documento finale dovrà contenere un’analisi degli impegni definiti a livello globale e dovrà delineare linee guida utili al fine di valutare eventuali interventi, dei singoli territori, da effettuare nell’area di cooperazione. L’obiettivo ultimo sarà approfondire priorità, obiettivi e strategie di intervento.

All’evento, nella giornata del 24 febbraio, parteciperanno esperti nazionali e internazionali in materia di gestione della risorsa idrica, i quali forniranno nuovi elementi di discussione nonché integrazioni di nuove conoscenze e best practices.

Il workshop del Progetto “Institutional Capacity Building” che si svolgerà a Campobasso 24-25 febbraio 2022, presso la sede regionale di via Genova-sede Parlamentino, rappresenta un momento di condivisione, confronto e discussione della bozza di Policy Paper realizzata non solo dalla Regione Molise ma da tutti i partners coinvolti, Regione Puglia, Acquedotto pugliese, Albania, Montenegro nell’ottica di una nuova visione del valore ambientale della risorsa idrica e delle nuove prospettive di innovazione nella gestione.