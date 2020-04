1° maggio, l’assessore Felice propone un concerto in streaming

Per il 1° maggio, l’Amministrazione Comunale di Campobasso, attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook, presenterà un pomeriggio all’insegna della musica durante il quale verranno mandati in onda, come in una maratona musicale dal vivo, i contributi di giovani artisti molisani. Il “Concerto del Primo Maggio a Campobasso in streaming”, nasce da un’idea di Marco Rateni e si avvale del montaggio di Alessio Di Lallo e del contributo, come presentatore, di Giovanni Avorgna.

“La musica, in un giorno di festa come questo, può riportare tutti noi alla condivisione di sentimenti e gioie collettive che, seppure sfruttando la rete, ci permettono comunque di ritrovarci alimentando la speranza di poter tornare a vivere, in un futuro non troppo lontano, una dimensione realmente “live” degli eventi culturali e sociali intesi nel senso più ampio del termine – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Le rinunce di questi mesi hanno toccato ogni ambito delle nostre esperienze quotidiane, ogni nostra passione ha dovuto confrontarsi con le restrizioni che ci siamo ritrovati nostro malgrado a vivere. Anche la cultura ha dovuto trovare nuove modalità e forme per continuare a propagare la propria spinta fatta di idee, tradizioni, storie, intuizioni e creatività”.

“Con questo evento che trasmetteremo sulla pagina Facebook del Comune di Campobasso – ha aggiunto l’assessore Felice – vogliamo riappropriarci del gusto di ascoltare insieme della musica, di festeggiare uniti, agitati dalla speranza di rianimare con voci e suoni le strade e le piazze delle nostre città. Lo vogliamo fare in modo semplice e con il contributo e il talento di artisti della nostra terra”.

Ad animare il pomeriggio musicale ci saranno la violinista Roberta Pranzitelli, il Trio Chitarristico Molisano, composto da Tonino Pipoli, Jacopo Rizzardi e Luca de Cesare, la band dei Rossoretrò e il Collettivo musicale – Rock It 19 a cui si deve il brano “Casa Dolce Casa”.

L’evento è ideato per trascorrere un piacevole pomeriggio in musica e per invitare a sostenere la raccolta fondi del Comune di Campobasso per l’emergenza Covid-19.

È possibile effettuare una donazione attraverso:

Bonifico Bancario

Intestatario: Comune di Campobasso

Causale: Raccolta Fondi per l’emergenza Covid-19

Codice Iban: IT77M0200803813000105890430

Carta di credito ed altri sistemi di pagamento accedendo al sistema PagoPA.

Privati ed imprese potranno beneficiare di sgravi fiscali per la loro solidarietà.