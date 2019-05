“La Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale”, incontro di studio all’Unimol con i vertici regionali e nazionali

I vertici nazionali della Corte dei conti hanno scelto l’Unimol come prima tappa del protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Corte dei conti, per la divulgazione universitaria della giustizia contabile e del bilancio come bene pubblico.

Il Presidente delle sezioni riunite della Corte, Ermanno Granelli, il Presidente della sezione controllo del Molise, Mario Nispi Landi, ed il Vicepresidente nazionale della Corte, Francesco Fimmanò, ordinario di Diritto commerciale all’Unimol, discuteranno della Corte come organo di rilevanza costituzionale con il Direttore del Dipartimento di Economia, Stefania Giova, Francesco Capalbo ordinario di Economia aziendale UniMol e componente della scuola di formazione della Corte, Gianmaria Palmieri Direttore del Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies e ordinario di Diritto commerciale al Dipartimento Giuridico di UniMol. Il nuovo Direttore della Rivista, Presidente della Corte dei conti per l’Abruzzo, Tommaso Miele, presenterà la nuova veste dell’autorevole periodico che si caratterizza, con la sua prima uscita, da un approccio nuovo e di visione scientifiche verso la materia.