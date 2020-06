Giornata dedicata alle bocce per i bambini del campus estivo del Cus Molise

Giornata dedicata alle bocce per il campus del Cus Molise. I bambini sono stati ospiti della Bocciofila Monforte, in Villa de Capoa a Campobasso, per una mattinata all’insegna della conoscenza di uno sport nel quale la precisione fa la differenza.

Il presidente del club rossoblù, Giuseppe Formato, che è anche Istruttore Tecnico di Primo Livello, ha introdotto i vari gruppi facendo una presentazione della disciplina. Poi è toccato all’istruttore giovanile della società, Attilio Mancini, far provare la disciplina ai bambini.

Un momento di crescita e confronto all’insegna del divertimento grazie alla disponibilità della Bocciofila Monforte, storica società che opera in Villa de Capoa dal 1935 con la prima affiliazione alla Federazione avvenuta tre anni più tardi.

“Siamo felici di aver ospitato il campus del Cus Molise – spiega il presidente Giuseppe Formato – È stato un momento particolarmente interessante con i bambini e i ragazzi che hanno mostrato grande attenzione ed interesse. La collaborazione con il Cus Molise sicuramente continuerà con ulteriori iniziative volte a far conoscere a bambini e ragazzi la disciplina sportiva per antonomasia aperta a tutti e in cui l’inclusione è massima”.