Basso Molise, controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Termoli

Durante la scorsa notte, i Carabinieri di Termoli sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, mediante il dispiegamento di numerose pattuglie in uniforme e in abiti civili. Le attività di prevenzione si sono concentrate soprattutto sulla vasta area del Basso Molise.

I militari, dislocati sulle arterie principali del territorio così come nei centri di Termoli, Campomarino, Montenero, Guglionesi, Palata e Petacciato, hanno setacciato la zona per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e quelli in materia di stupefacenti.

Durante il servizio, pianificato e coordinato dal Comando Compagnia Carabinieri di Termoli, sono state controllate 89 persone e 62 mezzi, nonché 4 esercizi pubblici. Complessivamente sono state anche elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività, peraltro, un uomo è stato denunciato per violazione degli arresti domiciliari, a seguito di idonea verifica svolta dai militari.

I servizi di carattere preventivo e repressivo, svolti dagli uomini dell’Arma, continueranno incessanti nel corso dell’intero fine settimana.