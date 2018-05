Rugby, ultima di Coppa Italia in casa per le Ladies degli Hammers

Per l’ultimo appuntamento di stagione, le Ladies seniores degli Hammers Rugby Campobasso, incontreranno domani, domenica 13 maggio alle 12.00, tra le mura amiche dell’ex Romagnoli a Campobasso, il seven campano del Vesuvio Rugby, nella gara conclusiva della Coppa Italia di rugby femminile.

Le ragazze di coach Valente hanno intenzione di chiudere la stagione regalando a società e appassionati una giornata ricca di divertimento con, magari, anche una vittoria, per suggellare l’ottima annata del rugby in rosa in regione.

Qualche atleta infortunata da recuperare cercherà di stringere i denti per poter dare il proprio contributo in una gara tutta da decidere e che, come sempre accade nel rugby seven, non permetterà alle giocatrici in campo di rifiatare.

Cece, Guarracino, Vendittelli e Ricciardi, dopo aver concluso domenica scorsa la loro prima esperienza nel campionato di serie A femminile con la casacca del Torre del Greco, società con la quale gli Hammers hanno stretto a inizio stagione un accordo di collaborazione, tornano a vestire i colori rossoblù delle Ladies per dare l’arrivederci ai tanti appassionati che la palla ovale ha saputo conquistarsi in questa ultima annata e lanciare, insieme all’intera società degli Hammers Rugby Campobasso, il progetto educativo e sportivo del prossimo Campus estivo previsto dalla società campobassana.