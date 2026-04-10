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Ginnastica ritmica, anche il presidente Fgi Facci ospite a Campobasso

Photo of Redazione Redazione10 Aprile 2026

Tutto pronto per un weekend con la ginnastica ritmica in copertina a Campobasso presso La Molisana Arena.

Domani e domenica spazio ai campionati italiani di specialità ‘Gold’ junior e senior. La giornata di domani, peraltro, sarà anche il momento della presenza della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Le ‘farfalle’, reduci dalla medaglia d’argento nella prova di World Cup a Sofia in Bulgaria, daranno vita ad un doppio appuntamento all’insegna di un programma che è quello con cui le azzurre stanno portando avanti la loro stagione d’avvio del percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E cioè, nello specifico, tra le 13.30 e le 14 un esercizio misto, tra le 15.40 e le 16.10 una coreografia con attrezzo. Al termine del primo esercizio, tra l’altro, le azzurre saranno a disposizione degli organi di informazione per un punto stampa, rimanendo a stretto contatto anche con il pubblico presente.

Un simile cammeo sarà uno dei tanti momenti di luce della due giorni coordinata dallo Sporting Bovianum, il cui staff tecnico, capitanato da Antonella Policella, ha lavorato con forza in questi giorni per definire, al meglio, tutti i dettagli della kermesse.

L’avvio delle competizioni è previsto domani tra le 9 e le 11 con le senior di seconda fascia tra cerchio e palla. Dalle 11.15 alle 13.15, nella stessa categoria, spazio per clavette e nastro. Secondo questa stessa modalità sarà poi la volta delle senior di prima fascia con prima sessione nel pomeriggio tra le 14 e le 16 e successiva tra le 16.15 e le 18.15. A chiudere la giornata tra le 18.30 e le 20.30 le junior di seconda fascia con le discipline del cerchio e della palla. Questa stessa categoria sarà impegnata anche il giorno dopo tra le 9 e le 11 su clavette e nastro. Poi tra le 11.15 e le 13.15 in pedana le junior di prima fascia, che avranno una seconda sessione tra le 13.45 e le 15.45 (con cerchio e palla in primis e a seguire con clavette e nastro).

A completare il programma, poi, tra le 16 e le 17 le prove degli esercizi di coppia. Al termine di ogni sessione, da protocollo è prevista la fase di cerimonia di premiazione.

Domenica ospite d’onore sarà il presidente della Federginnastica Andrea Facci, che coglierà l’occasione dell’appuntamento per assistere all’evento e, contemporaneamente, incontrare gli addetti ai lavori del territorio per proseguire nel suo giro d’Italia delle strutture federali locali durante il primo anno del suo mandato. In particolare, il vertice della Fgi vedrà le società molisane dalle ore 18 presso la sala conferenze dell’hotel San Giorgio a Campobasso.

 

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