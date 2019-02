Rugby, gli Hammers Campobasso in testa alla classifica e pronti a sfidare lo Spartacus

Per la seconda domenica di fila gli Hammers Rugby Campobasso tornano a calcare il terreno da gioco dell’ex Romagnoli per sfidare davanti al pubblico amico il XV casertano dello Spartacus.

Questa volta però, possono scendere in campo fregiandosi a pieno merito della coccarda di prima della classe, dopo aver battuto domenica scorsa la formazione Cadetta della Partenope Napoli e aver portato a termine il ciclo di partite da recuperare relative ancora al girone d’andata.

Capolista a tutti gli effetti, la squadra del presidente Benito Suliani punta a incrementare il proprio bottino di punti difendendo l’inviolabilità del proprio terreno da gioco dalla fame di vittoria dello Spartacus, squadra tosta, combattiva, capace di vincere con tutti e che non giungerà a Campobasso per recitare la parte del semplice sparring partner, ma anzi cercherà di riaprire i giochi in campionato per se stessa e per le altre contendenti al titolo.

La classifica di C2 del girone campano, dopo 9 giornate giocate, vede in testa appaiate Hammers e Battipaglia a 38 punti ma con i campobassani avanti per differenza punti, dietro a 30 punti la Partenope Napoli e in quarta piazza, con 25 punti, i casertani dello Spartacus Social Club.

Per gli uomini di coach Sommella le statistiche recitano un lusinghiero bilancio di 8 vinte e una sola sconfitta, con 48 mete fatte (miglior attacco del campionato) e 291 punti totali realizzati a fronte di solo 68 subiti.

I casertani giungono a Campobasso con uno score di 6 vinte e 3 perse, una delle quali proprio all’andata contro gli Hammers sotto una pioggia battente, 30 mete fatte, 212 punti realizzati e 131 subiti.

Tra le fila dei campobassani mancheranno gli infortunati Rosa e De Luca, ma coach Sommella cercherà come sempre di puntare sulla forza del gruppo e su un progetto tattico da attuare innanzitutto come squadra e non individualmente, un progetto che sta risultando non solo vincente ma determinante per lo sviluppo di tutte le categorie anche giovanili degli Hammers che stanno affrontando con merito i propri campionati di riferimento.

L’appuntamento con la decima giornata di questo campionato di serie C2 di rugby, girone campano, é per le 14.30 di domenica 17 febbraio, all’ex Romagnoli di Campobasso. Come sempre l’ingresso è gratuito.