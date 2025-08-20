Campobasso, navette gratuite per il concerto di Anna Pepe: tutte le info sul servizio

Il Comune di Campobasso, in collaborazione con Sati S.p.A., ha predisposto un servizio di trasporto pubblico gratuito per consentire a cittadini e visitatori di raggiungere comodamente l’Area Eventi in C.da Selvapiana.

Data dell’evento: 24 agosto 2025

Orario del servizio navetta: dalle 18:30 alle 00:30 (ultima corsa di ritorno)

Percorsi degli autobus

1) Stadio – Centro

Parcheggi disponibili:

Campo scuola

Fontanavecchia

S. A. Abate

Via Monforte (rotatoria farmacia)

Percorso:

Stadio C.da Selvapiana → C.da Macchie → C.da Fontanavecchia → P.zza Venezia → Via Monforte → P.zza Venezia → C.da Fontanavecchia → C.da Macchie → Stadio C.da Selvapiana

Orario: 18:30 – 00:30

Durata corsa: circa 15 minuti

2) Terminal – Stadio

Parcheggi disponibili:

Terminal

Percorso:

Terminal → Strada Statale 711 → Stadio

Orario: 18:30 – 00:30

Durata corsa: circa 15 minuti.

“Il servizio di trasporto gratuito garantirà – dichiara l’assessore Maio – come già avvenuto per altri eventi, una mobilità ordinata, comoda e sicura a beneficio di tutti gli spettatori del concerto. Invito tutti ad utilizzare le navetta gratuite. Campobasso si sta dimostrando sempre di più una Città che sa ospitare e organizzare eventi di rilievo nazionale ed il concerto di Anna Pepe ne sarà l’ennesima conferma. Ringrazio le strutture comunali competenti e la Sati s.p.a. per l’impegno e la dedizione profusi per la predisposizione del servizio di navettamento gratuito”.