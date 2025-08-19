News dal Molise

Istruzione, Lancellotta (FdI): “Governo Meloni riduce divario tra scuola e lavoro”

Photo of Redazione Redazione19 Agosto 2025

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in queste ore, il decreto con il quale vengono assegnati 750.000 euro a ciascuno dei 54 progetti formativi ammessi – uno anche per il Molise – su 436 candidature, per un ammontare di 40,5 milioni di euro. Dal prossimo anno, prende così avvio la riforma dell’istruzione tecnico-professionale (cosiddetta 4+2), con l’individuazione di percorsi che consentiranno di collegare scuole secondarie di istruzione, ITS, aziende, università, centri di ricerca alle aziende e, più in generale, al mondo produttivo. I nuovi percorsi riguarderanno le principali filiere strategiche dell’economia nazionale, tra i quali i settori della moda, dell’agroalimentare ed enogastronomia, della promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, del turismo, dell’Intelligenza Artificiale”. Così la deputata molisana di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.

“Un cambio di passo rilevante, – prosegue – se si considera che – da dati Unioncamere – le imprese italiane, nel quinquennio 2025-2029, avranno difficoltà a trovare personale per circa il 45% delle posizioni aperte, con un fabbisogno di 3,28 milioni di unità lavorative richieste. Ancora una volta, dunque, il Governo Meloni, con il Ministro Valditara ed il Sottosegretario Frassinetti, stanno facendo la propria parte, costruendo una scuola più moderna, realmente in grado di formare i nostri giovani studenti. Una scuola che, attraverso una visione concreta sulle aspettative e le necessità del mondo produttivo, possa ridurre il divario oggi esistente tra domanda e offerta di lavoro, al fine di continuare a far crescere l’occupazione e di migliorare la competitività delle nostre aziende.
Questo è l’ultimo dei finanziamenti che arrivano nella nostra Regione da parte del Ministero dell’Istruzione se consideriamo che, soltanto da maggio ad oggi, sono stati ammessi a finanziamento per la costruzione o l’ampliamento delle palestre scolastiche i Comuni di Baranello e Castropignano, per un totale di oltre 2,5 milioni di euro, mentre per la costruzione, l’ampliamento o la riconversione di edifici esistenti da destinare ad asili nido sono stati ammessi a finanziamento per i Comuni di Ferrazzano, Molise, Bonefro, Larino, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, Rotello, Rionero Sannitico, Ururi, Casacalenda, Sepino, Frosolone, Colletorto e Mafalda per un ammontare complessivo di oltre 8 milioni di euro. A queste risorse, poi, va ad aggiungersi il finanziamento di oltre 816mila euro ottenuto nello scorso mese di luglio dalla ITS di Campobasso. Risorse importanti, dunque, che il Governo Meloni, ma anche le capacità progettuali dei singoli enti, mettono a servizio dei molisani”. 

Photo of Redazione Redazione19 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Bocce, a Civitella Alfedena vincono Antonio Spina, Marco Di Desiderio e Lucia Rossi

19 Agosto 2025

Bocce, a Montenero di Bisaccia il torneo estivo dei bambini

14 Agosto 2025

Parco del Matese, critiche da M5S e PD: “Nomine politiche e Molise marginalizzato”

13 Agosto 2025

Campobasso, cinema in centro dal 18 al 21 agosto nel cortile dell’ex distretto

13 Agosto 2025

Montate oggi le tende del Campeggio No-Pizzone II, 150 giovani provenienti da tutta Italia alle sorgenti del Volturno

11 Agosto 2025

Beach Bocce, il 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’ va a Ursillo e Lanzillo

11 Agosto 2025

Sagra della soppressata, grande successo a Mirabello Sannitico

11 Agosto 2025

Bocce, a Vinchiaturo una gara Lui&Lei per amatori: vincono Loris Finocchietti e Sonia Caporicci

10 Agosto 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso conferma il preparatore atletico Luca Suliani

9 Agosto 2025

Nuova Cliternia si prepara alla seconda edizione della “Corsa delle Botti”

8 Agosto 2025

Pietracatella in festa per San Donato: gran finale con la Bandabardò

7 Agosto 2025

Sepino, tra sogno e memoria: torna ‘La Notte dei Desideri’ nel borgo che custodisce la storia

7 Agosto 2025

Diamo voce ai Sanniti: il Sannio riparte tra identità, cultura ed economia

4 Agosto 2025

Pietracatella celebra la cultura con l’XI edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Crêuza de mä – F. De André’

4 Agosto 2025

A Castel del Giudice al via la seconda edizione del contest fotografico “ImmaginARTI: Cantieri di (ri)generazione”

4 Agosto 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, per il Cln Cus Molise girone B con due team abruzzesi, due laziali, tre pugliesi, tre siciliani, due calabresi e uno campano

4 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa