News dal Molise

Il Classic Car Club Molise si prepara alla XVI edizione della ‘Targa del Matese’ 2025: viaggio tra cultura, paesaggi e motori

Photo of Redazione Redazione21 Agosto 2025

Il Classic Car Club Molise, unico club federato ASI in Molise, come ogni anno organizza la “Targa del Matese”. È una manifestazione turistico/culturale all’interno della quale sono previste delle prove di abilità facoltative con carattere prettamente ludico-ricreativo, nelle quali la velocità dei mezzi non dovrà mai superare i 40 km/h (art 9 c.3 C.d.s.). In conformità con quanto previsto dall’Art 9 c.3 C.d.s. e dalla Circolare del Mims emessa tutti gli anni, vi prenderanno parte esclusivamente veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del C.d.s.

La Targa del Matese è una manifestazione che rientra nel “Calendario Nazionale Manifestazioni ASI” e nello specifico “Manifestazioni Turistico/Culturali con prove di abilità.

La Targa del Matese, giunta alla sedicesima edizione, si terrà il 06 e 07 settembre 2025, avrà partenza e arrivo presso il pianoro di Campitello Matese per entrambi i giorni ed attraverserà in lungo ed in largo il Matese.

Sabato 06 dalle ore 11:00 ci saranno gli accrediti dei concorrenti con le verifiche tecniche e amministrative. Ore 14:00 partirà la prima macchina e a seguire tutte le altre una ogni minuto. I concorrenti potranno ammirare la suggestiva strada che corre lungo La Gallinola, proseguendo per il Lago del Matese, per poi toccare paesi come Letino, Gallo Matese, Longano ed il pianoro di Campitello di Roccamandolfi dove ci sarà una sosta presso il rifugio Guado La Melfa. Dopodiché le auto scenderanno verso Roccamandolfi per poi risalire a Campitello Matese.

La domenica, invece, si scende a valle per risalire da Cantalupo del Sannio e Roccamandolfi, dove ci sarà la visita guidata al “Museo del Brigantaggio”. Dopo questo momento culturale si riprende la marcia attraverso la strada che porta verso San Massimo, per poi affrontare l’ultima ascesa verso Campitello Matese e arrivare presso l’Hotel Miletto dove ci sarà il pranzo e si svolgeranno le premiazioni.

Lungo il percorso sono previste 55 prove di abilità.

La Targa del Matese richiama sempre diversi appassionati da tutta Italia, abbiamo partecipanti che vengono dalla Sicilia, dal Nord Italia, dalle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, dal vicino Abruzzo, dalla Puglia, Campania e la cosa che ci rende più orgogliosi è vederli arrivare con il sorriso e vederli andare via con la voglia di ritornare al più presto.

Photo of Redazione Redazione21 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Sepino, Giordano: “Unire le forze e mobilitare i giovani per costruire il futuro del nostro territorio”

21 Agosto 2025

A Pescopennataro l’incontro “La Sanità nelle Aree Interne: quale futuro per l’Alto Molise?”

21 Agosto 2025

Campobasso, navette gratuite per il concerto di Anna Pepe: tutte le info sul servizio

20 Agosto 2025

A San Giuliano del Sannio grande attesa per il trofeo podistico “PerCorrendo San Giuliano”

20 Agosto 2025

A San Giuliano del Sannio cresce l’attesa per la nona edizione dello Slalom di San Nicola

20 Agosto 2025

Istruzione, Lancellotta (FdI): “Governo Meloni riduce divario tra scuola e lavoro”

19 Agosto 2025

Bocce, a Civitella Alfedena vincono Antonio Spina, Marco Di Desiderio e Lucia Rossi

19 Agosto 2025

Bocce, a Montenero di Bisaccia il torneo estivo dei bambini

14 Agosto 2025

Parco del Matese, critiche da M5S e PD: “Nomine politiche e Molise marginalizzato”

13 Agosto 2025

Campobasso, cinema in centro dal 18 al 21 agosto nel cortile dell’ex distretto

13 Agosto 2025

Montate oggi le tende del Campeggio No-Pizzone II, 150 giovani provenienti da tutta Italia alle sorgenti del Volturno

11 Agosto 2025

Beach Bocce, il 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’ va a Ursillo e Lanzillo

11 Agosto 2025

Sagra della soppressata, grande successo a Mirabello Sannitico

11 Agosto 2025

Bocce, a Vinchiaturo una gara Lui&Lei per amatori: vincono Loris Finocchietti e Sonia Caporicci

10 Agosto 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso conferma il preparatore atletico Luca Suliani

9 Agosto 2025

Nuova Cliternia si prepara alla seconda edizione della “Corsa delle Botti”

8 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa