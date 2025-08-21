Il Classic Car Club Molise si prepara alla XVI edizione della ‘Targa del Matese’ 2025: viaggio tra cultura, paesaggi e motori

Il Classic Car Club Molise, unico club federato ASI in Molise, come ogni anno organizza la “Targa del Matese”. È una manifestazione turistico/culturale all’interno della quale sono previste delle prove di abilità facoltative con carattere prettamente ludico-ricreativo, nelle quali la velocità dei mezzi non dovrà mai superare i 40 km/h (art 9 c.3 C.d.s.). In conformità con quanto previsto dall’Art 9 c.3 C.d.s. e dalla Circolare del Mims emessa tutti gli anni, vi prenderanno parte esclusivamente veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del C.d.s.

La Targa del Matese è una manifestazione che rientra nel “Calendario Nazionale Manifestazioni ASI” e nello specifico “Manifestazioni Turistico/Culturali con prove di abilità.

La Targa del Matese, giunta alla sedicesima edizione, si terrà il 06 e 07 settembre 2025, avrà partenza e arrivo presso il pianoro di Campitello Matese per entrambi i giorni ed attraverserà in lungo ed in largo il Matese.

Sabato 06 dalle ore 11:00 ci saranno gli accrediti dei concorrenti con le verifiche tecniche e amministrative. Ore 14:00 partirà la prima macchina e a seguire tutte le altre una ogni minuto. I concorrenti potranno ammirare la suggestiva strada che corre lungo La Gallinola, proseguendo per il Lago del Matese, per poi toccare paesi come Letino, Gallo Matese, Longano ed il pianoro di Campitello di Roccamandolfi dove ci sarà una sosta presso il rifugio Guado La Melfa. Dopodiché le auto scenderanno verso Roccamandolfi per poi risalire a Campitello Matese.

La domenica, invece, si scende a valle per risalire da Cantalupo del Sannio e Roccamandolfi, dove ci sarà la visita guidata al “Museo del Brigantaggio”. Dopo questo momento culturale si riprende la marcia attraverso la strada che porta verso San Massimo, per poi affrontare l’ultima ascesa verso Campitello Matese e arrivare presso l’Hotel Miletto dove ci sarà il pranzo e si svolgeranno le premiazioni.

Lungo il percorso sono previste 55 prove di abilità.

La Targa del Matese richiama sempre diversi appassionati da tutta Italia, abbiamo partecipanti che vengono dalla Sicilia, dal Nord Italia, dalle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, dal vicino Abruzzo, dalla Puglia, Campania e la cosa che ci rende più orgogliosi è vederli arrivare con il sorriso e vederli andare via con la voglia di ritornare al più presto.