News dal Molise

Sepino, Giordano: “Unire le forze e mobilitare i giovani per costruire il futuro del nostro territorio”

Photo of Redazione Redazione21 Agosto 2025

Domenico Rotondi

La voce di Pasquale Giordano, presidente dell’associazione Sepino nel Cuore, si è levata con chiarezza e fermezza in un momento storico delicato per il Molise. Nell’intervista rilasciata in occasione della prima edizione del Summer Festival 2025, organizzato dall’associazione Officina Creativa, Giordano ha posto al centro del suo intervento due parole chiave: unità e rinnovamento. “La nostra comunità non può permettersi divisioni – ha affermato con tono deciso –. Solo attraverso la coesione e la valorizzazione delle risorse locali potremo restituire futuro al paese”.

Il ragionamento del presidente ha toccato il patrimonio straordinario di Sepino: dall’area archeologica di Altilia, riconosciuta tra i siti più suggestivi dell’Italia centro-meridionale, alle risorse naturalistiche, fino alle tradizioni popolari e religiose che hanno segnato l’identità del borgo.

Giordano ha poi rivolto un appello diretto alle nuove generazioni, invitandole a mettersi in gioco e a farsi promotrici di progetti innovativi all’interno degli enti e delle associazioni. “Il nostro territorio ha bisogno di idee ed energie nuove – ha dichiarato – per arrestare il declino in atto, con un deciso cambio di passo nella gestione della cosa pubblica e delle realtà del terzo settore”.

I progetti di Sepino nel Cuore

Per quanto riguarda l’associazione Sepino nel Cuore, Giordano ha ricordato che essa opera in un contesto di assoluta bellezza, troppo spesso relegato a un ruolo marginale nelle politiche di promozione turistica regionale.

“È proprio su questo punto – ha spiegato – che intendiamo incidere con iniziative concrete, capaci di valorizzare le meraviglie del borgo e renderlo più attrattivo”.

Il primo progetto riguarda la realizzazione di una cartina dei percorsi del centro storico, con l’indicazione delle vie, delle piazze, dei monumenti e dei punti di interesse artistico e culturale, oltre a strutture ricettive, ristoranti ed esercizi commerciali.

“Oggi il turista che arriva a Sepino – ha osservato il direttivo – si trova spesso spaesato, privo di uno strumento semplice e immediato per orientarsi”. La mappa, distribuita gratuitamente presso gli esercizi commerciali, conterrà anche un QR Code che rimanderà a un’audioguida, sul modello già sperimentato con successo dal Comune di San Giuliano del Sannio e dall’associazione Insieme. Il secondo progetto prevede la creazione di una mappa dei sentieri montani, in collaborazione con il C.A.I., con l’obiettivo di valorizzare le numerose sorgenti e i percorsi naturalistici che collegano Sepino al massiccio del Matese. La cartina, che si ipotizza di esporre anche all’ingresso del paese – come già avviene a Macchiagodena – rappresenterebbe un importante strumento di promozione del turismo escursionistico e ambientale. Il terzo progetto è legato alla pubblicazione del nuovo Calendasepino 2026, giunto alla quinta edizione. Nel tempo l’iniziativa ha registrato una crescente diffusione e un costante gradimento, trasformandosi in un appuntamento atteso dalla comunità e in un veicolo di promozione culturale e identitaria.

Il quarto progetto guarda invece alla memoria storica, con la creazione di un archivio fotografico. Le immagini d’epoca, suddivise per temi e argomenti, saranno digitalizzate e stampate per essere esposte in mostre ed eventi.

“È un modo – ha sottolineato il direttivo – per conservare e raccontare in maniera tangibile la nostra storia, rendendola accessibile alle nuove generazioni”.

Photo of Redazione Redazione21 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Automobilismo, RO Racing torna in pista: salite e slalom protagonisti del weekend tra Umbria, Sicilia e Campania

21 Agosto 2025

Il Classic Car Club Molise si prepara alla XVI edizione della ‘Targa del Matese’ 2025: viaggio tra cultura, paesaggi e motori

21 Agosto 2025

A Pescopennataro l’incontro “La Sanità nelle Aree Interne: quale futuro per l’Alto Molise?”

21 Agosto 2025

Campobasso, navette gratuite per il concerto di Anna Pepe: tutte le info sul servizio

20 Agosto 2025

A San Giuliano del Sannio grande attesa per il trofeo podistico “PerCorrendo San Giuliano”

20 Agosto 2025

A San Giuliano del Sannio cresce l’attesa per la nona edizione dello Slalom di San Nicola

20 Agosto 2025

Istruzione, Lancellotta (FdI): “Governo Meloni riduce divario tra scuola e lavoro”

19 Agosto 2025

Bocce, a Civitella Alfedena vincono Antonio Spina, Marco Di Desiderio e Lucia Rossi

19 Agosto 2025

Bocce, a Montenero di Bisaccia il torneo estivo dei bambini

14 Agosto 2025

Parco del Matese, critiche da M5S e PD: “Nomine politiche e Molise marginalizzato”

13 Agosto 2025

Campobasso, cinema in centro dal 18 al 21 agosto nel cortile dell’ex distretto

13 Agosto 2025

Montate oggi le tende del Campeggio No-Pizzone II, 150 giovani provenienti da tutta Italia alle sorgenti del Volturno

11 Agosto 2025

Beach Bocce, il 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’ va a Ursillo e Lanzillo

11 Agosto 2025

Sagra della soppressata, grande successo a Mirabello Sannitico

11 Agosto 2025

Bocce, a Vinchiaturo una gara Lui&Lei per amatori: vincono Loris Finocchietti e Sonia Caporicci

10 Agosto 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso conferma il preparatore atletico Luca Suliani

9 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa