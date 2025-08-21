Sepino, Giordano: “Unire le forze e mobilitare i giovani per costruire il futuro del nostro territorio”

Domenico Rotondi

La voce di Pasquale Giordano, presidente dell’associazione Sepino nel Cuore, si è levata con chiarezza e fermezza in un momento storico delicato per il Molise. Nell’intervista rilasciata in occasione della prima edizione del Summer Festival 2025, organizzato dall’associazione Officina Creativa, Giordano ha posto al centro del suo intervento due parole chiave: unità e rinnovamento. “La nostra comunità non può permettersi divisioni – ha affermato con tono deciso –. Solo attraverso la coesione e la valorizzazione delle risorse locali potremo restituire futuro al paese”.

Il ragionamento del presidente ha toccato il patrimonio straordinario di Sepino: dall’area archeologica di Altilia, riconosciuta tra i siti più suggestivi dell’Italia centro-meridionale, alle risorse naturalistiche, fino alle tradizioni popolari e religiose che hanno segnato l’identità del borgo.

Giordano ha poi rivolto un appello diretto alle nuove generazioni, invitandole a mettersi in gioco e a farsi promotrici di progetti innovativi all’interno degli enti e delle associazioni. “Il nostro territorio ha bisogno di idee ed energie nuove – ha dichiarato – per arrestare il declino in atto, con un deciso cambio di passo nella gestione della cosa pubblica e delle realtà del terzo settore”.

I progetti di Sepino nel Cuore

Per quanto riguarda l’associazione Sepino nel Cuore, Giordano ha ricordato che essa opera in un contesto di assoluta bellezza, troppo spesso relegato a un ruolo marginale nelle politiche di promozione turistica regionale.

“È proprio su questo punto – ha spiegato – che intendiamo incidere con iniziative concrete, capaci di valorizzare le meraviglie del borgo e renderlo più attrattivo”.

Il primo progetto riguarda la realizzazione di una cartina dei percorsi del centro storico, con l’indicazione delle vie, delle piazze, dei monumenti e dei punti di interesse artistico e culturale, oltre a strutture ricettive, ristoranti ed esercizi commerciali.

“Oggi il turista che arriva a Sepino – ha osservato il direttivo – si trova spesso spaesato, privo di uno strumento semplice e immediato per orientarsi”. La mappa, distribuita gratuitamente presso gli esercizi commerciali, conterrà anche un QR Code che rimanderà a un’audioguida, sul modello già sperimentato con successo dal Comune di San Giuliano del Sannio e dall’associazione Insieme. Il secondo progetto prevede la creazione di una mappa dei sentieri montani, in collaborazione con il C.A.I., con l’obiettivo di valorizzare le numerose sorgenti e i percorsi naturalistici che collegano Sepino al massiccio del Matese. La cartina, che si ipotizza di esporre anche all’ingresso del paese – come già avviene a Macchiagodena – rappresenterebbe un importante strumento di promozione del turismo escursionistico e ambientale. Il terzo progetto è legato alla pubblicazione del nuovo Calendasepino 2026, giunto alla quinta edizione. Nel tempo l’iniziativa ha registrato una crescente diffusione e un costante gradimento, trasformandosi in un appuntamento atteso dalla comunità e in un veicolo di promozione culturale e identitaria.

Il quarto progetto guarda invece alla memoria storica, con la creazione di un archivio fotografico. Le immagini d’epoca, suddivise per temi e argomenti, saranno digitalizzate e stampate per essere esposte in mostre ed eventi.

“È un modo – ha sottolineato il direttivo – per conservare e raccontare in maniera tangibile la nostra storia, rendendola accessibile alle nuove generazioni”.