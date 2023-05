Slalom Città di Campobasso, trentesima edizione in rampa di lancio: aperte le iscrizioni

Trent’anni e non sentirli. Lo Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini raggiunge quest’anno un traguardo importante e lo fa ancora una volta con la prestigiosa validità di campionato italiano di specialità. Sono aperte le iscrizioni per l’appuntamento motoristico firmato dall’Aci Molise, in calendario i prossimi 3 e 4 giugno come terza tappa del campionato.

Lungo la Gidonese, sede storica della kermesse, sono dunque attesi tutti i migliori piloti della specialità che andranno a caccia di punti importanti per la corsa al titolo. Lo slalom molisano ha da sempre rappresentato un appuntamento prestigioso per appassionati e addetti ai lavori grazie al grande lavoro svolto dalla macchina organizzativa che non ha mai lasciato nulla al caso ed è già a lavoro da diverso tempo per garantire anche in questo 2023 una kermesse di livello assoluto. L’esperienza dell’Automobile Club e dei suoi uomini, unita alla bellezza del tracciato, considerato da tutti uno dei migliori del panorama tricolore, fanno dello slalom Città di Campobasso un appuntamento di livello. L’evento motoristico riveste una grande importanza non solo a livello sportivo ma anche di promozione per la nostra regione e per la città di Campobasso.

La presenza di piloti provenienti da tutta Italia con relative scuderie, è un ottimo volano turistico per una terra piccola ma generosa che sa esprimere grandi potenzialità.

La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato 3 giugno con le verifiche tecniche e sportive presso Style Gomme (che sarà sede anche delle premiazioni). Domenica, poi, ci sarà la gara con la manche di ricognizione ad aprire le danze (start alle 9,30) e le successive tre ufficiali a sancire il vincitore assoluto della competizione.