Toma svela ‘l’operazione D’Alessandro’: il nome della candidata sindaco scelto tre mesi fa

Colpo di scena in occasione della presentazione della lista dei Popolari per l’Italia. All’incontro al quale ha preso parte anche il governatore Donato Toma, lo stesso ha svelato come tre mesi fa si fosse già stata paventata l’ipotesi della candidatura a sindaco della leghista Maria Domenica D’Alessandro, oggi a capo della coalizione del centrodestra.

Proprio Toma, chiamato a intervenire a sostegno della candidata alla carica di primo cittadino, dal palco e dinanzi a una sala gremita, non ha esitato a ricordare alla stessa D’Alessandro come la sua candidatura sia stata ipotizzata da tempo.

“Ti ricordi? Ci siamo sentiti tre mesi fa e abbiamo parlato dell’ipotesi che facessi il sindaco”, ha detto Toma guardando la candidata seduta in prima fila.