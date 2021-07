Sempre più caos nella sanità molisana, il commissario ad acta Flori Degrassi si dimette

Sulla sanità molisana regna sempre più la confusione. Quattro mesi dopo la nomina, infatti, si è dimessa la Commissaria per il rientro dal deficit, Flori Degrassi, che avrebbe motivsto la sua decisione per la mancanza di risorse economiche e professionali, necessarie per affrontare la complessa situazione della sanità molisana. Anche se sembrerebbe che dietro la decisione ci siano anche problemi personali, che non consentirebbero all’ormai ex Commissaria un’assidua presenza in Molise.