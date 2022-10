Pascale nuovo Coordinatore provinciale della Lega: “Alle Regionali 2023 centrodestra unito ma in discontinuità con questo Governo regionale”

Alessandro Pascale è il nuovo Coordinatore Provinciale della Lega con Salvini. L’ufficializzazione della nomina del consigliere provinciale e comunale di Campobasso arriva a distanza di due settimane dalle Elezioni Politiche e a qualche mese dalle Regionali del Molise.

In un’ottica di rinnovamento dei quadri dirigenziali del partito, dunque, arriva la nomina di Alessandro Pascale, amministratore di lungo corso del capoluogo di regione, per contribuire a lavorare per il rafforzamento della Lega con Salvini sul territorio e al consolidamento del centrodestra, coalizione uscita vincitore delle Politiche del 25 settembre 2022.

“Siamo in una fase importante della politica nazionale e regionale – il commento del neo-coordinatore provinciale di Campobasso della Lega con Salvini, Alessandro Pascale – A Roma si sta costituendo il Governo e, dunque, avremo modo di avere validi riferimenti in Parlamento per il nostro partito. Siamo fiduciosi in una squadra di Governo in grado di far risollevare il Paese e siamo certi che collaboreremo in maniera proficua con la delegazione parlamentare molisana e con i due eletti all’uninominale, Claudio Lotito e Lorenzo Cesa, che la Lega con Salvini ha contribuito a far eleggere, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. Ne approfitto per formulare i migliori auguri di buon lavoro al Senatore Costanzo Della Porta e all’Onorevole Elisabetta Lancellotta, con i quali sicuramente avremo un rapporto di collaborazione efficace e costante per fare gli interessi del Molise e dei molisani”.

“Inizio questa mia esperienza da coordinatore provinciale del partito, dopo tre anni di attivismo e ben due elezioni sotto il simbolo della Lega con Salvini, al Comune di Campobasso nel 2019 e alla Provincia di Campobasso nel 2021, proiettando tutti i nostri simpatizzanti all’importante appuntamento delle Elezioni Regionali della primavera 2023 – ha sottolineato Alessandro Pascale – Tra gli obiettivi, sicuramente, quello di allargare la base di simpatizzanti della Lega, pronti a mettersi a disposizione per il partito e per una causa comune. Vogliamo arrivare in tutti i territori della provincia, dove sono tanti coloro che ci hanno dato fiducia alle ultime consultazioni elettorali. Non posso negare come la Lega con Salvini lavorerà in un’ottica di discontinuità con l’attuale Governo regionale, fermo restando che il centrodestra dovrà presentarsi agli elettori con l’unità che ha contraddistinto la campagna elettorale che ha condotto al successo delle Politiche”.

“La Lega, tra l’altro, avrebbe operato diversamente rispetto ad alcune importanti tematiche, come la sanità e lo sviluppo delle attività economico-produttive del nostro territorio”, ha proseguito l’imprenditore campobassano.

“La Lega, comunque, è pronta per mettersi al servizio dei molisani – ha concluso Alessandro Pascale – Tutto il partito lavorerà per il centrodestra regionale e sarà ben lieta di collaborare anche con gli altri partiti della coalizione in un’ottica di collaborazione che, ci auguriamo, possa portare a una organizzazione pianificata in vista delle Regionali 2023”.