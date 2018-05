Il Molise ha il suo Consiglio regionale: proclamati gli eletti

La proclamazione dei consiglieri regionali eletti lo scorso 22 aprile, è avvenuta poco prima delle 18.30 di oggi, 10 maggio 2018. Nessuna sorpresa dopo la lettura del verbale avvenuta a 18 giorni dalle Regionali. Il Molise, dopo la proclamazione del presidente, Donato Toma, ha finalmente il suo Consiglio regionale così composto: Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio per Forza Italia; Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti per ‘Orgoglio Molise’; Aida Romagnuolo e Filomena Calenda per la Lega Nord; Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente per i ‘Popolari per l’Italia’; Salvatore Micone per l’UdC; Quintino Pallante per Fratelli d’Italia; Michele Iorio per la lista ‘Iorio per il Molise’.

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato in Consiglio regionale da cinque consiglieri: Andrea Greco, Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Valerio Fontana, Fabio De Chirico e Vittorio Nola.



Due i consiglieri regionali del centrosinistra: entrambi vanno al Partito Democratico. Entrano Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli.

Presenti al momento della proclamazione nell’aula del Tribunale di Campobasso i consiglieri Cefaratti, Niro, Calenda e Fanelli.