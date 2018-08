Il Movimento 5 Stelle accende i riflettori sulle nomine regionali: “Inutili, dispendiose e per i soliti fiancheggiatori della politica”

“Le Comunità Montane sono enti senza più funzioni da anni, ma vengono mandate comunque avanti da anni”, è il concetto espresso dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, per i quali “prosegue la logica spartitoria di poltrone per i soliti noti fiancheggiatori politici della maggioranza”.

Andrea Greco, insieme ai colleghi pentastellati Patrizia Manzo, Valerio Fontana, Fabio De Chirico, Angelo Primiani e Vittorio Nola, ci va giù pesante, in particolar modo con Carlo Perrella, il sovranista non eletto in Consiglio regionale. “Che competenze ha in materia liquidatoria?”, chiede il capogruppo a Palazzo D’Aimmo.

Carlo Perrella, Giovancarmine Mancini e Pompilio Sciulli sono stati candidati alle regionali e non eletti, Domenico Marinelli è un uomo vicino a Toma: come noto sono loro i commissari liquidatori delle quattro Comunità Montane molisane, che percepiranno duemila euro al mese fino al 31 dicembre 2018.

“In Friuli Venezia Giulia – sottolineano i rappresentanti dell’opposizione in Consiglio regionale – c’è un solo commissario liquidatore, peraltro dirigente regionale a costo zero, che in un anno ha posto fine alla gestione liquidatoria”.

Nel mirino dei Cinque Stelle anche il consigliere economico del governatore Toma, l’ex consigliere comunale di Campobasso e Provinciale, Maurizio Tiberio, il consigliere giuridico, l’avvocato Nunzio Luciano, candidato con Forza Italia al Senato lo scorso mese di marzo, e il capo Dipartimento, Giuseppe Giarrusso.

A settembre saranno diversi i Consigli d’Amministrazione e le nomine nei vari enti di competenza del Consiglio regionale, come il Corecom, su cui si focalizza Angelo Primiani: “Vogliamo un presidente super partes, garanzia di tutte le forze politiche”.

Si prospetta, dunque, un autunno caldo: quello delle nomine sui cui il Movimento 5 Stelle chiede “maggiore pubblicità e trasparenza, invitando tutti i professionisti molisani a partecipare agli avvisi”, per mettersi a disposizione della collettività molisana.