Amministrative, Tramontano vicinissimo al passo indietro. In giornata l’ufficializzazione di Aldo De Benedittis

Ore frenetiche a Palazzo Vitale, dove è attesa per la mattina di oggi, giovedì 18 aprile 2019, la risposta di Luigi Mazzuto e Alberto Tramontano. Se il consigliere comunale dovesse accettare la proposta del governatore Donato Toma per tirarsi fuori dalla contesa elettorale, il coordinatore regionale della Lega e assessore regionale Luigi Mazzuto proporrà al presidente della Regione Molise un nome, su cui sarà chiamato il tavolo a condividerlo. In questo caso, la coalizione correrà unita alle Amministrative di Campobasso. Il nome più caldo è quello dell’ex assessore della Giunta Di Bartolomeo, Aldo De Benedittis, che, secondo voci di corridoio, sarebbe la figura sulla quale ci sarebbe il benestare anche dei Popolari per l’Italia e dell’Udc.

Con De Benedittis correrebbero la Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, i Popolari per l’Italia e, insieme, sotto un unico simbolo, UdC e le civiche ‘È Ora’ e ‘Molise Libero’. Sarebbero cinque le liste a sostegno di De Benedittis.

Si tirerebbero fuori dalla competizione le due liste legate a Corrado Di Niro, ovvero ‘Campobasso del Futuro’ e ‘Campobasso Al Centro’, considerando che i due movimenti sono nati proprio a supporto dell’imprenditore campobassano.