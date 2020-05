Lavoratori fragili e Coronavirus, ‘Associazioni in Rete’ scrive all’11^ Commissione permanente di Senato e Camera

Nuova iniziativa di ‘Associazioni in Rete’, la rete spontanea di Associazioni di Pazienti che si uniscono “per condividere azioni di advocacy su argomenti e problematiche di interesse comune”.

Una nuova lettera, indirizzata ai componenti dell’11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale di Senato e Camera.

“È risultata molto apprezzabile l’iniziativa del Governo di prevedere nel Decreto Cura Italia (art. 26), la possibilità per le categorie di lavoratori fragili e dunque a rischio di contrarre il coronavirus – a causa di pregresse e concomitanti patologie gravi, invalidanti o croniche – di potersi astenere dal servizio, senza essere licenziati, equiparando questa assenza ad un ricovero ospedaliero attraverso la presentazione di un’adeguata certificazione medica”, si legge nella missiva.

“Purtroppo – prosegue Associazioni in Rete – questa previsione così preziosa per i lavoratori con patologie a maggior rischio contagio, è stata resa praticamente inattuabile dalla necessità per gli stessi di ottenere certificazioni sanitarie multiple di arduo reperimento in costanza di coronavirus. Nessuna autorità od ente governativo ha voluto chiarire il portato e l’entità di queste procedure né il Parlamento, in sede di conversione del decreto, ha facilitato il compito; al contrario ha ristretto – e di molto – il campo di fruizione del beneficio attraverso disposizioni molto imprecise che hanno posto anche delle distinzioni fra i diversi tipi di pazienti, rendendo l’ottenimento della certificazione praticamente impossibile”.

“Il testo del nuovo Decreto Rilancio non ha chiarito nessuno di questi punti, ha invece reso ancora più complicato il ricorso a tale possibilità! Le associazioni pazienti, firmatarie della presente, invitano dunque tutti i parlamentari appartenenti alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato ad affrontare il problema e fare chiarezza sul tema proprio sfruttando l’occasione della conversione in legge del Decreto Rilancio. Questa disposizione è estremamente importante per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei pazienti e chiediamo che venga posto un particolare accento nel chiarimento delle procedure inerenti alle certificazioni di attestazione delle condizioni indicate dal Decreto Cura Italia e riprese dal Decreto Rilancio, al fine di rendere operativo lo spirito della norma e fruibile ai pazienti le opportunità fornite dalla norma stessa”, conclude la lettera.

A firmare la missiva le seguenti associazioni e federazioni di pazienti:

I.C.M.T. Onlus Associazione Italiana per la malattia di Charcot-Marie-Tooth e neuropatie simili I.F.A. Lombardia APS N.Di.P. Enzo Siciliano Onlus S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia ACAR – Associazione Conto alla Rovescia per la diffusione dell’informazione e la ricerca sulla malattia esostosante e sulla sindrome di Ollier/Maffucci AIGGM1 Onlus Tutti insieme per Giuseppe – Associazione Italiana Gangliosidosi Gm1 e malattie affini AIPA-Napoli Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Napoli AMAE Onlus – Associazione Malati Acalasia Esofagea ANACC Onlus Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale ANPTT Onlus – Associazione Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica Onlus APACS – Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza It.O.I. ONLUS – Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta MA.RA.ONLUS SCLERODERMIA ed altre Malattie Rare “ELISABETTA GIUFFRE’ “ ASIMAS Onlus – Associazione Italiana Mastocitosi Associazione “Azione Parkinson Ciociaria ” Aps Associazione “La Nuova Era” Associazione ALLERGAMICI Associazione Asma Grave Associazione Famiglie Sindrome di Lennox-Gastaut Italia – Associazione Famiglie LGS Italia Associazione Gemme Dormienti Onlus Associazione Gli Onconauti Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno-ONLUS A.I.P.A.S. ONLUS Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica (AIPLMC) Associazione Italiana pazienti Tumore del Testicolo – AITT Associazione italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS) Onlus – AIBWS ONLUS Associazione Italiana Spondiloartriti Onlus – AISpA Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica – A.I. Vi.P.S. Onlus Associazione Liberi dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare, ALAMA – APS ASSOCIAZIONE MALATI DI IPERTENSIONE POLMONARE ONLUS – AMIP Associazione Malati di Reni A.P.S. Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino – A.M.I.C.I. LAZIO Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino – A.M.I.C.I. MARCHE Associazione MelaVivo- melanoma vivere coraggiosamente Associazione Nazionale Dermatite Atopica ANDeA Associazione Nazionale Genitori Eczema Atopico e Allergia Alimentare – ANGEA Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italia ODV (ANPPI) Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR Associazione NOI ALLERGICI ODV Associazione RTS – Una Vita Speciale Associazione SALUTE Donna Onlus Associazione Tumori Toracici Rari, TUTOR, Onlus Associazione UNITAS Onlus Associazione VITE Odv Associazione Vivi l’epilessia in Campania ODV ATA Associazione Toscana Asmatici Allergici Lapo Tesi CIDP Italia Onlus – Associazione Italiana Pazienti di Neuropatie Autoimmuni Comitato Italiano Associazioni Parkinson Gruppo Famiglie Dravet Onlus Gruppo LES Italiano – ODV Incontra Donna Onlus International Association XLPDR Onlus LEGA per la NEUROFIBROMATOSI 2 Onlus LIO – Lipedema Italia Onlus – Associazione Nazionale Pazienti Affetti da Lipedema I.Cro Italia NPS Italia onlus – Network persone sieropositive Un Respiro di Speranza Onlus Unione Trapiantati Polmone di Padova ODV

Federazioni pazienti