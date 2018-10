La Provincia di Campobasso rinnova il Consiglio: due liste per il centrodestra, una per il centrosinistra. Tutti i candidati

Forte del successo alle politiche e alle regionali, il centrodestra prende parte al rinnovo del Consiglio provinciale (elezioni di secondo livello, votano soltanto i consiglieri comunali) con due liste: una, ‘Insieme in Provincia’, riconducibile a Orgoglio Molise e all’eurodeputato Aldo Patriciello, alla Lega, all’UdC e ai Popolari per l’Italia e al governatore Donato Toma.

L’altra, espressione di quella corrente che scalpita per vedere riconosciuto il proprio peso nell’ultima tornata elettorale e che fa capo all’ex presidente Michele Iorio, da poco rientrato a sedere sugli scranni di Palazzo D’Aimmo, così come all’attuale sottosegretario Quintino Pallante. Ad avere un peso in quest’ultima composizione della lista anche l’ex numero uno di via Roma, Rosario De Matteis, che non ha mai smesso di fare politica da dietro le quinte, il quale materialmente ha presentato a Palazzo Magno, poco prima delle 12 di oggi, giovedì 11 ottobre 2018, la lista ‘Provincia Amica’.

Il Movimento 5 Stelle, così come già due anni fa, non ha presentato alcun candidato.

La nuova maggioranza, che potrebbe essere di centrodestra, si ritroverà ancora l’attuale Presidente, il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, in carica per altri due anni, a meno che dopo maggio non sarà più il primo cittadino del capoluogo.

Una sola lista presentata dal centrosinistra, denominata ‘Cives Provincia Democratica’.

Le liste

‘Insieme in Provincia’

Alessandro Amoroso (sindaco di Petrella Tifernina)

Marialaura Cancellario (consigliera comunale di Campobasso e consigliera provinciale uscente)

Orazio Civetta (sindaco di Ripabottoni)

Simona Contucci (consigliera comunale di Montenero di Bisaccia)

Angelo Del Gesso (consigliere comunale di Palata)

Michele Marone (consigliere comunale di Termoli)

Vincenzo Mucci (vice-sindaco di Oratino)

Alessandro Pascale (consigliere comunale di Campobasso)

Mariacristina Spina (consigliera comunale di Bojano)

Patrizia Testa (consigliera comunale di Cercepiccola)

‘Provincia Amica’

Sara Boccamazzo (consigliera comunale di Tufara)

Paolo Di Zanna (consigliere comunale di Trivento)

Matteo Gissi (consigliere comunale di Montecilfone)

Antonio Lombardi (sindaco di Torella del Sannio)

Enrico Perretta (consigliere comunale di Campobasso)

Simona Valente (sindaco di Campochiaro)

Graziella Vizzarri (consigliera comunale di Larino)

Dorothy Albanese (consigliere comunale di Campochiaro)

Tony Battista (consigliere comunale di Vinchiaturo)

‘Cives Provincia Democratica’

Giovanna Viola (consigliera comunale di Campobasso)

Giuseppe D’Elia (consigliere comunale di Campobasso e consigliere provinciale uscente)

Antonio Giuditta (consigliere comunale di Termoli e vice-presidente della Provincia uscente)

Vincenzo Sabella (consigliere comunale di Termoli)

Gigino D’Angelo (vice-sindaco di Montefalcone nel Sannio)

Federica De Renzis (assessore comunale di Ferrazzano)

Giuseppe Aristotile (assessore comunale di Guglionesi)

Giulio Pontico (consigliere comunale di Larino, vice-presidente del Consiglio comunale)

Giulia Intrevado (consigliera comunale di Ururi)

Erika Camposarcone (consigliera comunale di Castropignano)