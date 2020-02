L’Asrem ha il suo nuovo direttore generale. Toma sceglie Oreste Florestano

Sarà Oreste Florestano il nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

50 anni, napoletano, sarà effettivo a scadenza dell’incarico dell’attuale commissario straordinario, Maria Virginia Scarfato, succedendo a Gennaro Sosto, da 7 mesi nominato a capo dell’Asl di Napoli.

Il governatore Toma ha dunque scelto la figura centrale della gestione sanitaria regionale, a cui spetterà anche il compito di nominare il direttore sanitario e il direttore amministrativo Asrem.

Classe 1969, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, specializzato in Economia e Diritto dell’amministrazione pubblica, con un master di secondo livello in Economia e Management della Sanità, conseguito presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, Florestano è attuale direttore amministrativo del San Pio di Benevento ed ex ex direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’ di Salerno.