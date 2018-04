Molise al voto, Toma verso la vittoria. In attesa degli ultimi dati ufficiali

Tra dati ufficiali e dati ufficiosi. Alle ore 6:36 I dati ufficiali vedono il candidato presidente del centrodestra in vantaggio con 43.799 (44,75%). Al secondo posto il candidato del Movimento Cinque Stelle con 36.321 (37,11%). Terzo posto per Carlo Veneziale con 16.191 (16,54%). Segue Agostino Di Giacomo con CasaPaound che si assesta allo 0,36%.

Ore 6 di lunedì 23 aprile dal quartier generale di Donato Toma, candidato presidente. Un primo commento sul testa a testa con il Movimento Cinque Stelle.

Alle 3.30 arriva in sala stampa il candidato del centrosinistra, Carlo Veneziale, per commentare i dati.

Dalla raccolta dati di CBlive:

Colli a Volturno: Toma 488 greco 285

Cercemaggiore: Toma 972, Greco 752.

Castelverrino: 48 Toma, 14 Greco.

Castelpizzuto: Toma 70, Greco 11.

Castel San Vincenzo: 196 Toma, Greco 56.

Cercepiccola: 225 Toma, 111 Greco, 79 Veneziale, 1 Di Giacomo.

San Massimo (definitivo): Toma 335, Greco 155, Veneziale 37.

Vastogirardi: Toma 306, Greco 63.

Isernia: 21 su 23 Toma 4661, Greco 3907.

Sepino definitivo: 644 Toma, Greco 213.

Carovilli: Toma 497, Greco 145.

Riccia, sezioni 4 su 6: Greco 382, Toma 795, Veneziale 658.

Ferrazzano sezione 2: Toma 240, Greco 216

Ferrazzano sezione 1: Toma 264, Greco 280

Ferrazzano sezione 3: Toma 235, Greco 249

Venafro, sezione 12: Toma 328; Greco 276

A Casalciprano: Toma 226, Greco 57, Veneziale 22.

Baranello due sezioni definitive: Toma 499; Greco 440, Veneziale 59, Di Giacomo 4.

Cerro al Volturno sezione 1: 256 Toma 70 Greco 66 Veneziale 4 Casapound

Parziali a Vinchiaturo: Greco 660; Toma 530.

Sesto Campano, sezione 1: 187 preferenze per Toma, 71 per Greco, 27 per Veneziale.

Su Jelsi il definitivo di due sezioni: Toma 303, 140 Veneziale, 141 Greco, 1 CasaPaund.

Su Campodipietra definitivo sezione 1 e 2: Toma 597, Greco 299, Veneziale 79, CasaPound 4.

A Sessano il dato che sarebbe definitivo: 247 preferenze per il centrodestra, 133 per i Cinque Stelle e 34 per il centrosinistra.

I primi dati a Busso: 180 preferenze per Toma, 145 per Greco e 40 per Veneziale.

A Casacalenda sui primi voti parziali delle sezioni Toma 280 Greco 97, Veneziale 30.

Dati di Morrone del Sannio: 241 Toma, 79 Veneziale, 47 Greco.

A Bojano su 1862 voti totali: Toma 1010, Greco 723, Veneziale 122, Di Giacomo 7.

Alla sezione 4 di Ripalimosani Toma 9, Greco 8, Veneziale 1.

Il primo seggio a chiudere è Provvidenti: 37 voti per il centrodestra, 24 per Greco e 4 preferenze per Veneziale.