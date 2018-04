Alle urne, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Molise e per il rinnovo del Consiglio regionale, si è recato il 52,16% degli aventi diritto al voto. Si sono recati alle urne poco più di 172mila elettori, numero di votanti che porta a circa 5.200 voti il quorum del 3% delle liste e al 14mila l’8% del quorum per le coalizioni.

A Campobasso, dove risiede Toma (aspirante governatore del centrodestra), ha votato il 62,78%, a Bojano il 57,11%, a Termoli il 57,28%.

A Isernia, dove vive il candidato presidente del centrosinistra Veneziale, i votanti sono stati il 59,67%, mentre ad Agnone, città dell’aspirante governatore pentastellato, alle urne soltanto il 39,1%.