Previsioni confermate: election day il 26 maggio. Al voto per Europee ed Amministrative. 59 Comuni molisani chiamati alle urne

Previsioni confermate: il 26 maggio 2019 sarà il giorno dell’election day. Le elezioni Europee in Italia si terranno insieme alle amministrative.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti “individuato nel prossimo 26 maggio la data per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. Contestualmente – si legge sul sito del Governo – si è comunicato che nella medesima data si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno”.



Il Consiglio dei ministri ha, di conseguenza, stabilito che la giornata per gli eventuali ballottaggi sarà quella del 9 giugno 2019.

Sempre per la stessa giornata del 26 maggio è prevista anche un’altra elezione, quella dei membri suppletivi della Camera. “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno Matteo Salvini, a seguito della comunicazione del presidente della Camera dei deputati delle dimissioni dei deputati Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, eletti entrambi nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, rispettivamente nel collegio uninominale n. 04 (Trento) e n. 06 (Pergine Valsugana – TN), ha individuato nel prossimo 26 maggio la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive. Il Governo proporrà pertanto tale data al presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali”.

Dunque, molisani al voto sia per il rinnovo del Parlamento Europeo, sia per i consigli comunali.

59 su 136 i paesi chiamati al voto. Tra questi il capoluogo di regione e la città adriatica, dove da tempo sono iniziate le trattative sotto banco dei diversi schieramenti che scenderanno in campo.

Ma l’attività politica ha preso il via da tempo anche in numerosi piccoli centri, dove il rinnovo dei componenti dell’Assise civica è particolarmente sentita.

Ecco i Comuni chiamati alle urne e i rispettivi sindaci uscenti.

37 quelli della provincia di Campobasso, 22 quelli della provincia di Isernia.

CAMPOBASSO (48.747) Antonio Battista

Campodipietra (2.567) Giuseppe Notartomaso

Campomarino (7.068) Francesco Cammilleri

Casacalenda (2.207) Michele Antonio Giambarba

Casacalenda

Castelmauro (1.638) Angelo Sticca

Castropignano (1.029)

Cercemaggiore (3.927) Vincenza Testa

Colle d’Anchise (802) Carletto Di Paola

Colletorto (*) (2.087)

Ferrazzano (3.287) Antonio Cerio

Fossalto (1.480) Nicola Giovanni Manocchio

Gambatesa (1.487) Carmelina Genovese

Gildone (850) Nicola Vecchiullo

Lucito (734) Fabiola De Marinis

Mafalda (1.231) Egidio Riccioni

Mirabello Sannitico (2.157) Luciano Di Biase

Monacilioni (553) Michele Turro

Montagano (1.150) Giuseppantonio Mariano

Montecilfone (1.423) Franco Pallotta

Palata (1.769) Michele Berchicci

Petrella Tifernina (1.206) Alessandro Amoroso

Riccia (5.403) Pietro Testa

Ripalimosani (2.972) Michele Di Bartolomeo

Rotello (1.219) Michele Perrotta

San Giovanni in Galdo (624) Mario Piunno

San Giuliano di Puglia (1.057) Luigi Barbieri

San Martino in Pensilis (4.797) Massimo Caravatta

San Polo Matese (*) (458)

Sant’Angelo Limosano (348) William Ciarallo

Sant’Elia a Pianisi (1.910) Stefano Martino

Santa Croce di Magliano (4.692) Donato D’Ambrosio

Spinete (1.373) Andrea Romano L.C.

Tavenna (815) Simone Spadanuda

Termoli (32.793) Angelo Sbrocca

Trivento (4.812) Domenico Santorelli

Tufara (978) Donato Pozzuto L.C.:

Provincia di Isernia

Belmonte del Sannio (810) Errico Borrelli

Carovilli (1.428) Antonio Cinocca

Castel del Giudice (355) Lino Nicola Gentile

Castelpetroso (1.662) Fabio D’Uva

Castelverrino (124) Antonio Pannunzio

Cerro al Volturno (1.341) Remo Di Ianni

Filignano (689) Lorenzo Coia

Fornelli (1.925) Giovanni Tedeschi

Frosolone (3.255) Giovanni Cardegna

Longano (697) Antonio Ditri

Macchia d’Isernia (979) Mario Domenico Stasi

Macchiagodena (1.844) Felice Ciccone

Miranda (1.064) Daniel Colaianni

Monteroduni (2.267) Custode Russo

Pescopennataro (300) Pompilio Sciulli

Pettoranello del Molise (459) Andrea Nini

Pietrabbondante (826) Giovanni Tesone

Rionero Sannitico (1.129) Tonino Minichiello

Rocchetta a Volturno (1.064) Santilli Teodoro

Sant’Agapito (1.387) Giuseppe Di Pilla

Scapoli (758) Renato Sparacino

Vastogirardi (728)