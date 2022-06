Servizio idrico integrato: si costituisce la Grim, società in house dell’Egam. Ecco i componenti

Si cerca di colmare i ritardi per non perdere l’occasione dei fondi in arrivo dal PNRR. E così oggi, 24 giugno 2022, davanti al notaio Pilla di Campobasso, è stata costituita la società pubblica del servizio idrico integrato alla quale hanno aderito i Comuni della regione.

Parliamo di un passaggio necessario per non disperdere la grande occasione che arriva dall’Europa e che anche per la ventesima regione ha destinato diverse risorse molte delle quali per prima cosa dovranno soprattutto servire a evitare la dispersione idrica che, in Molise, è ancora troppo elevata.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Grim – Gestione Risorse idriche Molise – è composto da: Massimo Saluppo, Carmen Parmentola, Nella Caruso, Marco Chiaverini e Rita Menna.

All’interno del nuovo CdA le nomine fanno riferimento in modo particolare ai centri più grandi della regione: Campobasso, Isernia e Bojano, oltre a un rappresentante dell’azienda speciale di Molise Acque.