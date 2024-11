Sicurezza in Molise: Della Porta (FdI) sollecita maggiori interventi dal Governo

Nel corso del Sindacato ispettivo tenutosi oggi nell’Aula del Senato, il senatore molisano di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, ha rivolto un’interrogazione al Ministero dell’Interno, rappresentato dal sottosegretario Prisco, in merito all’ondata di furti e reati predatori che sta colpendo il Molise, con particolare attenzione a Campobasso e al Basso Molise.

Della Porta ha ringraziato le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza del territorio, ma ha sottolineato l’importanza di due provvedimenti recenti messi in atto dal Governo. Tra questi, il protocollo d’intesa siglato dal Ministro Piantedosi con la Prefettura di Campobasso e la Regione Molise, mirato all’implementazione della videosorveglianza sulle principali arterie viarie, e l’invio di nuovi agenti della polizia di Stato presso la Questura di Campobasso.

“Ho ribadito che la Questura del capoluogo regionale debba essere ricollocata in FASCIA A, con una dirigenza generale, per potenziare ulteriormente i servizi di sicurezza del territorio”, ha dichiarato Della Porta.

Il senatore, che ricopre anche il ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Campobasso, ha evidenziato come tali interventi siano necessari per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di sicurezza della comunità e garantire una maggiore protezione contro l’escalation di criminalità che preoccupa i cittadini molisani.

La nota si conclude con un appello al Governo affinché continui a lavorare in sinergia con le istituzioni locali per rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine in tutto il territorio molisano.