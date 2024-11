Pallavolo serie A3, per la Spike Devils match casalingo col Modica in una sfida bivio

Un primo bivio nel percorso della propria stagione d’esordio nella Serie A3 Credem Banca. Dopo il proprio turno di riposo, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso tornano sul taraflex e lo fanno per andare ad affrontare – nell’impianto amico del PalaVazzieri – un Modica che, dopo l’exploit interno dello scorso turno su Lagonegro, ha abbandonato l’ultima posizione ed è salito al nono posto a quota quattro, due lunghezze più dei rossoblù.

«Ritorniamo a giocare – spiega alla vigilia il trainer dei molisani Mariano Maniscalco – consapevoli di affrontare una partita importante dall’estremo valore. L’organico non ha subito ulteriori variazioni e, quindi, con quella che è la nostra conformazione e con un paio di settimane in più per poter inserire al meglio Giani e consentirgli una maggiore intesa sia con i laterali che con i centrali, siamo pronti a tuffarci su questo match».

Sfida che, sin dalle premesse, promette equilibrio, come un po’ tutte le gare del Girone Blu. «Ne eravamo consapevoli sin dal via alla stagione. In questo raggruppamento tutte le squadre hanno le qualità per evitare le ultime tre posizioni sinonimo di playout. Proprio per questo si lotterà sino alla fine e, a maggior ragione, i confronti diretti con le formazioni nella metà destra della classifica, e soprattutto quelli che affronteremo in casa, avranno un valore capitale. Senza dimenticare che, col mercato aperto sino a dicembre, son certo ci saranno ulteriori aggiustamenti su più fronti».

È il caso ad esempio proprio della stessa Modica che, dalla quarta giornata, ha inserito un opposto del calibro dell’italocubano Williams Padura Diaz, giocatore che va a completare una prima diagonale di assoluto rilievo col brasiliano Pedro Luiz Putini.

«Sono l’unica squadra – spiega Maniscalco – che ha deciso di ricoprire il ruolo di palleggiatore, servendosi di uno straniero. Ed è proprio la loro prima diagonale l’asse portante del gruppo».

Su quello che sarà necessario contro gli isolani, il tecnico è criptico: «Abbiamo fatto video e sappiamo cosa dovremo fare. In un torneo con così ampio equilibrio, il fattore casa è fondamentale. Chiunque verrà da noi dovrà guadagnarsi quanto farà sul campo. Noi dovremo essere quadrati per poter essere un ostacolo insormontabile, anche perché gran parte della nostra salvezza passerà dal PalaVazzieri».

A dirigere il confronto con primo servizio alle ore 18 nel penultimo sabato di novembre saranno il napoletano Davide Morgillo ed il salernitano Rosario Vecchione con l’altra partenopea Federica Varchetta addetta al video check.

Come tutte le altre gare del turno e del campionato, il match andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo all’indirizzo https://youtu.be/lLDeLznyzgg.

Squadra a scuola – Intanto, alla vigilia del match, tutta la squadra è stata ospite dell’istituto Pertini nel novero di un convegno dal titolo ‘La scuola incontra lo sport… per crescere insieme’, che ha visto tra i propri relatori il patron Marco Pulitano, il direttore generale del team Gennaro Niro e lo stesso tecnico Mariano Maniscalco.