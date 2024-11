Gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso pronti per il 2° Trofeo “Città di Pescara”

Parte in anticipo la stagione agonistica per gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso che sabato saranno impegnati nel 2^ Trofeo “Città di Pescara”. La manifestazione, a carattere nazionale, è stata organizzata dal Centro Sportivo Pattinaggio Pescara e si svolgerà al Pattinodromo “ex Gesuiti” del capoluogo abruzzese. In gara, le categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi 12, ragazzi e allievi.

Al Trofeo parteciperanno 13 atleti della società campobassana, chiamati a confrontarsi con i pari età dei maggiori team del centro-sud Italia.

Nella categoria giovanissimi, gareggerà Zelda Calcagni, al suo esordio in una competizione federale, impegnata nei 40 metri in corsia e nei 600 metri in linea.

In gara nella categoria esordienti, Aurora Tavaniello e Francesco Martino che disputeranno i 40 metri in corsia e gli 800 metri in linea. Poi sarà la volta della categoria ragazzi 12, con Alessandra Monti, Giulia Marcellino e Giulia Lombardi chiamate al confronto nella gara di velocità sui 200 metri sprint e nella gara lunga sui 3000 metri ad eliminazione.

Per la categoria ragazzi, invece, gareggeranno Chiara Fusco, Sofia Macari e Martina Palumbo che correranno sui 200 metri per la velocità e sui 3000 metri ad eliminazione per la gara lunga.

Infine, le atlete della categoria allievi Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto si cimenteranno nei 200 metri sprint e nella 3000 metri a punti.

Ci sarà spazio anche per i piccoli dei “primi passi” che sabato pomeriggio faranno il loro giro di esibizione; per i cuccioli rosso-blu ci sarà Greta Tavaniello.

Le gare proseguiranno, poi, nella giornata di domenica, con Chiara Fusco che disputerà il giro sprint e la 2000 punti e con Chiara Sammartino e Sara Storto che faranno la 500 e la 1000 metri sprint.

Sarà un buon banco di prova per gli atleti campobassani che potranno testare il loro stato di forma a tre mesi dall’inizio della stagione.

“Per noi è motivo di orgoglio portare gli atleti ad un trofeo nazionale” – ha detto il presidente e tecnico del Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo, che ha espresso soddisfazione per questo avvio di stagione che ha fatto contare alla società rosso-blu oltre 40 tesserati.