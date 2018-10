Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso viaggia alla volta di Gubbio

La Chaminade Campobasso, rinfrancata e galvanizzata dall’ultima roboante vittoria, viaggia alla volta di Gubbio per affrontare gli umbri della Vis, che nelle prime tre giornate di campionato hanno pareggiato in una occasione e perso due incontri.

I rossoblù di coach Paolo Pizzuto (due vittorie e una sconfitta) puntano al primo successo lontano dal ‘PalaSelvaPiana’, provando a espugnare il parquet di Gubbio.

“L’euforia della convincente vittoria contro l’Askl Ascoli Piceno – ha affermato coach Paolo Pizzuto – non deve distrarre dall’impegno in terra umbra, per il quale è richiesta la massima attenzione e intensità. La squadra ha risentito di qualche problema fisico e il gruppo non si è allenato sempre al completo durante la settimana. Chi sarà del match, però, sono certo darà il massimo per provare a vincere la prima partita fuori casa, dando continuità alla vittoria dell’ultimo incontro disputato”.

“Servirà la migliore Chaminade Campobasso – ha rimarcato il trainer rossoblù – Impegno, determinazione e ritmo intenso saranno gli ingredienti per vincere la terza gara stagionale”.

Il programma della 4^ giornata del girone D di serie B: Cln Cus Molise – Faventia; Corinaldo – Buldog Lucrezia; Futsal Askl Ascoli Piceno – Eta Beta Football; Gadtch Perugia – Chieti; Real Dem – Cus Ancona; Vis Gubbio – Chaminade Campobasso.

La classifica: Faventia, Buldog Lucrezia e Cln Cus Molise 9; Chieti 7; Chaminade Campobasso e Real Dem 6; Cus Ancona e Corinaldo 3; Vis Gubbio 1; Futsal Askl, Gadtch Perugia ed Eta Beta Football 0.

Prossimo turno (03/11/2018): Buldog Lucrezia – Gadtch Perugia; Cus Ancona – Futsal Askl; Chaminade Campobasso – Corinaldo; Chieti – Faventia; Eta Beta – Vis Gubbio; Real Dem – Cln Cus Molise.