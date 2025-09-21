Pallacanestro serie A1, ultimo test pre-campionato per la Magnolia Campobasso: vince Schio

FAMILA WÜBER SCHIO – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 69-34 (21-11, 36-13; 53-25)

SCHIO: Verona 11 (4/6, 1/2), Sottana 5 (1/3, 1/5), Conde 10 (5/7, 0/2), Keys 2 (1/4, 0/1), Badiane 11 (4/5, 1/1); Zanardi 13 (2/7, 3/3), Andrè 2 (1/3), Mestdagh 7 (1/2, 1/4), Steinberga 8 (1/6), Panzera (0/1 da 3). All.: Lapeña.

CAMPOBASSO: Morrison 10 (2/4, 0/3), Simon 8 (1/4, 2/6), Makurat 2 (1/8, 0/1), Madera 10 (3/4, 1/3), Gray 2 (1/3); Miccoli (0/1, 0/1), Trimboli (0/2), Meldere 2 (1/3, 0/3), Cerè (0/1 da 3). Ne: Pastrello e Grande. All.: Sabatelli.

NOTE: tiri liberi: Schio 8/8; Campobasso 7/10. Rimbalzi: Schio 43 (Steinberga 8); Campobasso 29 (Makurat 6). Assist: Schio 20 (Zanardi e Verona 4); Campobasso 10 (Makurat 3). Progressione punteggio: 9-9 (5’), 32-13 (15’), 47-15 (25’), 58-29 (35’). Massimo vantaggio: Schio 35 (69-34); Campobasso 3 (6-9).

Uno scoglio titanico. È quello contro cui va ad incagliarsi l’imbarcazione La Molisana Magnolia Campobasso nell’ultimo test precampionato al PalaRomare di Schio contro la corazzata orange. Ad una settimana da quello che sarà il confronto di semifinale in Supercoppa, sempre nello stesso impianto, le rossoblù cedono nettamente alle venete, rimanendo, di fatto, in partita solo nei primi cinque minuti in cui avevano avuto anche tre lunghezze di margine.

ALTI E BASSI Nella serata all’insegna del comune ricordo di Giustino Altobelli, le magnolie riescono ad essere in rotta con le proprie avversarie che, mutando il quintetto, alzano la pressione, sporcando le linee di passaggio, recuperando palloni e facendo lambiccare le rossoblù con delle disposizioni a zona dal sapore particolare con un distacco in doppia cifra già al 10’ (21-11).

ROTTURA PROLUNGATA Nel secondo periodo le certezze difensive delle scledensi si sommano alle amnesie dei #fioridacciaio, che mettono a segno appena due punti a fronte dei 15 subiti con le venete già sul +23 all’intervallo lungo.

ULTERIORE GAP Il margine di distacco si amplia nel terzo periodo che vede le scledensi doppiare le magnolie ed arrivare sino al +28 del 30’ (53-25) con Badiane e Zanardi protagoniste.

ULTIMA SIRENA La conclusione regala alle venete il massimo vantaggio di serata (il +35 del 69-34) con la consapevolezza, tra le rossoblù, di un lungo cammino ancora da compiere.

PAROLA DI COACH La sintesi dialettica, per il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli, è ben chiara. «Usciamo con la consapevolezza che siamo ancora indietro – argomenta – con l’unica attenuante legata al fatto che non abbiamo mai avuto la possibilità di fare dei cinque contro cinque in allenamento e questo ci ha portato a subire la loro intensità. Tuttavia, l’atteggiamento in alcuni momenti arrendevole non deve farci compagnia. Eravamo coscienti che questo test ci avrebbe creato parecchi problemi, ma questa potrà essere l’occasione per il gruppo di avere ben chiaro che ci stiamo avvicinando all’avvio di stagione e che per questo dovremo lavorare ancora più sodo. C’è ben poco da dire e molto da fare, se vogliamo dar vita ad un percorso interessante. Senz’altro i problemi fisici delle ultime due settimane si sono fatti sentire, però occorre avere anche la capacità di saper soffrire e su questo è mancata la prontezza».

SITUAZIONE INFERMERIA Con Pastrello in Veneto assieme alle compagne, ma da semplice spettatrice col recupero fisico che prosegue, la settimana in arrivo dovrebbe essere quella del rientro dell’infortunata Emma Giacchetti.

«L’auspicio – conferma Sabatelli – è quello, poi vedremo come evolverà la situazione».

DOMENICA DI PRESENTAZIONE Dalla sua, il gruppo sarà chiamato, nella penultima domenica di settembre, al momento di presentazione ufficiale alla città nel momento conclusivo della festa del basket che, dal mattino alle 10, si svilupperà nella piazza principale di Campobasso davanti al municipio con momenti di gioco, festa e divertimento in rossoblù.

SUPERCOPPA CALLING Per le magnolie, poi, l’ultima settimana di settembre recherà con sé anche il primo impegno ufficiale stagionale con la semifinale di Supercoppa di sabato 27 settembre alle ore 19.30 in casa del Famila Schio al PalaRomare. Per la vincente, il giorno dopo, sempre nell’impianto scledense, ci sarà la finalissima contro la vincente del primo match del programma: quello cioè delle 17.15 tra Venezia e San Martino di Lupari.