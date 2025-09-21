Calcio a 5 Serie A2 Élite, in Coppa della Divisione per il Cln Cus Molise sconfitta a Formia

FORMIA FUTSAL-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 8-2 (primo tempo 3-1)



FORMIA FUTSAL: Tarenzi, De Micco, Filipponi, Schinina, Zullo, Milucci, Bertolini, Mejuto, Caramanica, Ialongo, Piretti, Bertinelli. All.: Bagalà.

LABORVETRO CLN CUS MOLISE: Carta, Vinicius Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Di Lisio, Joazinho, Palmegiani, Ferroni, Evangelista, Oriente, Kullani. All.: Sanginario.

ARBITRI: Crescenzio (Aprilia) e Pulimeno (Roma 1).

CRONOMETRISTA: Nirchi (Frosinone).

MARCATORI: Schininà (3), Bertolini (2), Zullo, Piretti, Mejuto; Kullani, Di Stefano.

NOTE: ammoniti Kullani e Di Nunzio. Tiri liberi: Formia Futsal 1/1; Laborvetro Cln Cus Molise 0/0.

Cade a Formia nella seconda giornata di Coppa della Divisione la Laborvetro Cln Cus Molise che, priva di Soto e Mantuano, deve alzare bandiera bianca. Sabato prossimo saranno di fronte i pontini e il Frosinone per l’ultima giornata del triangolare 39 e in base a questo risultato si conoscerà la squadra che andrà ai trentaduesimi della competizione.

La cronaca – Nel primo tempo parte bene la Laborvetro Cln Cus Molise con un tiro di capitan Di Stefano deviato in calcio d’angolo. La risposta dei locali è affidata a Zullo che manda fuori dallo specchio. E’ poi Mejuto ad impensierire Oliveira che risponde presente. La Laborvetro Cln Cus Molise non sta a guardare. Il tiro di Di Lisio viene mandato in angolo. A passare è il Formia che trova con Mejuto (tiro deviato anche da capitan Di Stefano) la rete del vantaggio. La squadra di Bagalà continua a spingere, Bertinelli conclude debolmente al lato mentre Filipponi trova sulla sua strada per ben due volte Oliveira a chiudergli lo specchio. Il Cus Molise dimostra di essere vivo e ci prova con Ferrara e Joaozinho senza però trovare il bersaglio grosso per un doppio intervento del portiere Tarenzi. La gara è piacevole e Milucci per il Formia saggia i riflessi di Oliveira che abbassa ancora la saracinesca. I molisani trovano il pari con Kullani abile a battere Tarenzi. Il Formia mette nuovamente la freccia con Bertolini. Cln Cus Molise costretto a rincorrere ma capace di reagire con Ferroni e Kullani (palo dell’ex Manfredonia) prima di incassare la terza rete con Schininà che realizza il tiro libero con il quale si va negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra di Marco Sanginario si fa pericolosa dalle parti di Tarenzi con Joaozinho e Kullani che però non riescono ad accorciare le distanze. Dopo un tiro di Schininà che termina al lato, sull’altro fronte la stessa sorte tocca al colpo di testa di Ferrara. Poi il Formia allunga le distanze con le reti di Bertolini, Zullo e Piretti che portano i pontini sul 6-1. Di Stefano mette a segno la seconda rete per il Cln Cus Molise, mentre Schininà va a bersaglio per altre due volte (tripletta per lui) e fissa il punteggio sull’8-2. Al termine del match questo il commento del tecnico della Laborvetro Cln Cus Molise Marco Sanginario: “Vittoria meritata da parte di un ottimo Formia, per noi da salvare solo l’esordio di Oriente e Carta”. Per i molisani ora testa al campionato: venerdì sera ci sarà l’esordio a Benevento.