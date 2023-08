Casteldelgiudice Buskers Festival, il 16 e 17 agosto 2023 l’ottava edizione tra sorprese e meraviglie

Spettacoli straordinari attendono il pubblico del Casteldelgiudice Buskers Festival, che il 16 e 17 agosto 2023 riempirà di incanto il cuore di Castel del Giudice e la piazza dell’albergo diffuso Borgotufi, per l’8° edizione della rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise. Il programma quest’anno è particolarmente coinvolgente, con tanti eventi che conquisteranno grandi e piccoli.

Si comincia alle 17 con i giochi di strada di Cai Mercati, gruppo di giovani artigiani, animatori, educatori che fa rivivere le atmosfere delle antiche fiere di paese attraverso giocattoli e giochi di una volta autoprodotti e recuperati da lontane tradizioni popolari. I giochi costruiti in legno e materiali poveri saranno allestiti in modo molto originale nella piazza principale di Castel del Giudice per far divertire bambini e adulti di tutte le età.

Alle 18 aprirà l’area street food con i food truck e stand gastronomici espressione dei sapori del territorio, tra hamburger gourmet, arrosticini, piatti al tartufo, panini, crêpes e zucchero filato.

Alle 20 cominceranno gli spettacoli degli artisti di strada provenienti dal Togo, il Portogallo, il Cile, la Germania, l’Argentina e l’Italia Si resterà incantati davanti alle acrobazie tra danze e trampoli dello spettacolo “Etsumon” (Solidarietà) della compagnia Afuma, e le emozioni saranno a fior di pelle con “Aurora”, lo show del Piccolo Nuovo Teatro: una performance ad alto impatto visivo con trampoli, maschere, fuoco e luci ad effetto pirotecnico! Gli artisti di strada racconteranno la storia dell’Aurora che viene imprigionata dai capricci della Notte perché vogliono impedire il ritorno del Giorno. Come sarà tornare alla normalità? All’equilibrio? Il pubblico si divertirà tantissimo con le improvvisazioni del clown, acrobata e attore Daniel Gonçalves, pronto a stupire con lo spettacolo “Bailarinas”. L’artista, tra le tante esperienze professionali, è stato protagonista anche del film Dumbo della Disney, per la regia di Tim Burton. E poi Mistral, con il suo palo cinese alto circa 5 metri, coinvolgerà gli spettatori in uno show al limite del possibile, dal titolo “Fidami di Me”. Torneranno a Castel del Giudice dopo anni Creme&Brulè, il duo che unisce il teatro di figura con l’arte della manipolazione del fuoco con umorismo e numeri talentuosi, racchiusi nel nuovo show “Circo Cerini”. Il groove ipnotico della techno e la potenza dei fiati della street band Bandakadabra guideranno gli spettatori tra uno show e l’altro. I musicisti al ritmo della “Techno Brass Composer” faranno ballare tutti. Mentre gli equilibrismi di Los Filonautas terranno tutti con il fiato sospeso con la performance “Naufraghi per Scelta”.

L’ingresso al Casteldelgiudice Buskers Festival è libero e gratuito. Tutti gli spettacoli si terranno tra piazza Municipio e la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi. Gli spettacoli si ripeteranno in entrambe le giornate, tranne per alcune eccezioni: il 16 agosto sarà l’unica data per Los Filonautas, mentre il 17 agosto si potranno ammirare gli show di Piccolo Nuovo Teatro e Creme & Brulè. La manifestazione è collegata alla Festa della Mela del 14 e 15 ottobre 2023, 6° edizione esperienziale con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, a piedi e in e-bike, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. La direzione artistica del festival è affidata a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia. Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise.