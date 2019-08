Il matador del rock italiano è in Molise: Piero Pelù pubblica su Fb un selfie a Toro

Piero Pelù sembra essere in Molise e sicuramente è passato per il piccolo paese molisano di Toro, in provincia di Campobasso, così come testimoniato dalla foto che il rocker italiano e cofondatore del gruppo ‘Litfiba’ si è scattato sotto la scritta ‘Toro’. Una tentazione grande per Piero Pelù che dal suo vasto repertorio, ha avuto come cavallo di battaglia proprio ‘Toro Loco’ del 2000.

Il matador del rock italiano ha ironizzato proprio sul nome del paese e ha pubblicato la foto sulla pagina ufficiale del suo profilo Facebook con questa didascalia: “Gira che ti rigira tutto torna sempre. Buon Agosto 2019 a tutti, sempre nomadi lontani dalle grandi vie di comunicazione: come tori liberi! In attesa delle grandi novità settembrine”.

Piero Pelù ha arricchito il post con gli hashtag ‘toro loro’ e ‘agosto loco’: è subito corsa alla ricerca di ‘el diablo’ in attesa delle novità di settembre.