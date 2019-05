La pazza primavera cede il passo a un ritorno dell’inverno: ancora neve in Alto Molise

Quella del 2019, è davvero il caso di dirlo, è una pazza primavera. Anche oggi, 6 maggio, la neve è tornata, infatti, a scendere in Alto Molise.

Era il 29 aprile quando i fiocchi di neve avevano ricoperto Capracotta e Prato Gentile. A pochi giorni di distanza la scena si ripete, con una coltre bianca maggiore della scorsa volta.

L’altalena termica abbattutasi sul Molise ha fatto scendere sia le massime che le minime, provocando temperature nettamente in picchiata che, secondo gli esperti, non inizieranno a risalire prima di mercoledì. Insomma una primavera che sa decisamente di inverno.

Di seguito le previsioni degli esperti di Meteo in Molise.

Lunedì: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione. Possibili rovesci sparsi sui rilievi orientali e fascia costiera. Nel pomeriggio, graduale cessazione dei fenomeni del mattino, residui rovesci su basso venafrano ed aree del Matese. Fiocchi di neve a tratti nelle aree dell’alto Molise oltre i 1.100 metri. Venti in rinforzo da nord. Temperatura in sensibile diminuzione.

Martedì: sia al mattino che nel pomeriggio, cielo poco o parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie ed estese sulle aree costiere. Venti moderati da nord. Temperature in calo nei valori minimi, in ripresa nei valori massimi.

Mercoledì: velature sparse ma poco significative al mattino. Nel pomeriggio, addensamenti ad iniziare dalle aree delle mainarde e del volturno in estensione al resto della regione ma senza precipitazioni. Venti in attenuazione. Temperatura in aumento.