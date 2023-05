L’associazione Sepino nel Cuore promuove il premio Giacomo Iascone Maglieri per finanziare a fondo perduto progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili di giovani molisani

Domenico Rotondi

Il mondo del volontariato molisano continua a promuovere la crescita socioeconomica del territorio con la messa a punto di una serie di iniziative culturali. E’ il caso del ‘Premio Ing. Giacomo Iascone Maglieri’, organizzato annualmente da ‘Sepino nel Cuore’, presieduto da Pasquale Giordano, dinamico manager bancario.

L’iniziativa si avvale, peraltro, dell’opera professionale prestata dai tecnici della società romana Smart Business Consulting S.r.l., la quale contribuisce a qualificare ulteriormente il programma operativo della manifestazione.

In effetti, il Premio si propone di favorire lo sviluppo moderno dell’intera area comprensoriale, cercando di stimolare le giovani generazioni rispetto alla presentazione di progetti imprenditoriali con chiari profili innovativi e sostenibili nei diversi comparti produttivi. Un modo efficace per rideterminare l’approccio metodologico dei cittadini nei confronti del lavoro autonomo, in linea con i caratteri fluidi della società moderna, chiaramente ricca di opportunità e funzionalità, malgrado la staticità programmatica delle burocrazie regionali.

D’altra parte, secondo molti osservatori e studiosi, la straordinaria realtà comunitaria di Sepino merita ogni tipo di valorizzazione, sia sul piano culturale che dal punto di vista economico, anche perché la riconsiderazione del Parco Archeologico di Altilia, non disgiunta dalla piena attuazione della legge istitutiva del Parco Nazionale del Matese, può determinare la rinascita civile dell’appennino molisano, promuovendone, finalmente, le pregevoli caratteristiche naturalistiche e culturali in ambito europeo.

Dottore Giordano, come e perché nasce l’idea del Premio ing. Giacomo Iascone Maglieri “Con il contributo della famiglia Iascone Maglieri Tagliaferro abbiamo istituito un Premio, dedicato alla memoria dell’ing. Giacomo, consistente in un’erogazione di un contributo in danaro a ‘fondo perduto’ e l’elargizione di ‘servizi reali’ da parte della Smart Business Consulting srl di Roma che, con una consulenza gratuita e completa (fiscale-giuridico-finanziaria), aiuterà gratuitamente il vincitore a realizzare il progetto e a reperire i fondi per finanziarlo. L’anno scorso i Premi sono stati assegnati a due giovanissime imprenditrici per consentire la realizzazione di un laboratorio ceramico. Chi volesse gratuitamente partecipare al Concorso di iniziative e progetti imprenditoriali o turistici, che apportino benefici diretti o indiretti al territorio, può trovare il Bando di questa seconda edizione sul sito www.sepinonelcuore.it.”

Può parlarci dell’attività culturale del sodalizio ‘Sepino nel Cuore’? “Sepino nel cuore Aps ha meno di due anni di vita e, considerate le notevoli attitudini ed esperienze dei soci (oltre 200 residenti nella regione Molise, in Italia e all’estero), è già un punto di riferimento del volontariato molisano (e non solo). Parliamo dell’unica associazione che rappresenta l’Italia nella federazione internazionale DVA – Destination Viking Association – patrocinata dal Consiglio d’Europa, di cui fanno parte 67 associazioni di 16 Nazioni, per promuovere il Turismo culturale con la divulgazione di storia e tradizioni sulla rotta europea dei Vichinghi e, quindi, dei Normanni, che sul nostro territorio hanno lasciato indelebili e monumentali tracce. L’attività, molteplice e diversificata, è svolta dalle varie sezioni dell’associazione: la sezione scienza ha organizzato Osservazioni stellari e giornate ecologiche per le scuole; incontri serali estivi con illustri scienziati, scrittori, artisti. La sezione letteraria ha recentemente pubblicato il Bando per la seconda edizione del ‘Concorso Internazionale di Poesia Laura Vitone’ vinto lo scorso anno da una poetessa di Reggio Emilia. La sezione storia, in memoria di ‘Vincenzo Tiberio’, ha promosso una raccolta fondi donando, in un’ indimenticabile serata al Teatro di Saepinum con concerto di musica classica, ai Medici senza frontiere che operano in Etiopia, un apparecchio diagnostico. La sezione giuridica ha realizzato due convegni giuridici, di scottante attualità e con vasta risonanza sul Sito del Ministero di Grazia e Giustizia, con la presenza di magistrati apicali, docenti universitari ed esperti di diritto, sull’abuso d’ufficio e la paura della firma, e a Termoli sulle Concessioni Balneari. La sezione sentieristica sta elaborando la mappatura dei sentieri del nostro splendido Matese, e promuove gite ed escursioni. La sezione storia sta realizzando due opere: gli ‘Uomini Ilustri’, e ‘I Giorni della Memoria’ sulla straordinaria accoglienza offerta agli ebrei nel periodo fascista. In questo campo, l’associazione ha raccolto oltre 3.500 foto d’epoca per realizzare sistematiche raccolte e mostre. È stato diffuso, in Italia e all’estero, il calendasepino 2023, calendario che, giunto alla seconda edizione, raccoglie foto d’epoca, poesie, proverbi, pillole di storia e ricette. Per opportuna brevità non cito le tante altre iniziative (Festa del Ringraziamento; “Open Poetry”: leggi in pubblico la tua poesia del cuore; ecc…) realizzate e in programma. L’Associazione Sepino nel Cuore è presente su: Facebook con oltre 2740 followers; Youtube con l’omonimo canale; Instagram, e raccoglie il 5 per mille con indicazione del codice fiscale 92080740704 da tutti i simpatizzanti che sostengono un modo diverso di fare cultura e promozione sociale”.