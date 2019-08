Meteo e gite fuori porta: gli esperti tranquillizzano: “Ferragosto con il fresco, poi la rimonta africana”

Se lo chiedono in tanti. Soprattutto se lo domandano tutti coloro che per oggi, 15 agosto 2019, hanno programmato una gita fuori porta. A Ferragosto che tempo farà?

A rispondere all’immancabile domanda ci hanno pensato gli esperti di Meteo in Molise.

Stando alle previsioni tutti coloro che hanno programmato di trascorrere una giornata all’aria aperta dovrebbero stare tranquilli.

Secondo gli esperti, infatti, “le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici di previsione dicono che sarà una giornata tutto sommato soleggiata, al più potrebbero esserci delle velature in rapido passaggio da nord in direzione sud. Soffieranno venti nordoccidentali, non più sostenuti come i giorni prima ma comunque si faranno sentire e ciò farà sì che le temperature si mantengano su valori accettabili.

Il tempo in Molise in dettaglio:

Mercoledì: mattinata con velature da sparse a diffuse. Nel pomeriggio, cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti lungo le aree montane associati a rovesci e temporali sul Molise centro-occidentale localmente anche di forte intensità e grandinigeni. Venti sostenuti da sud-ovest al mattino ma con tendenza a virare da nord-ovest al pomeriggio. Temperature in diminuzione, più marcata dal pomeriggio.

Giovedì: cielo poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio. Si segnala la presenza di ventilazione sostenuta specie lungo le aree costiere. Temperature in lieve calo. Mare mosso.

Venerdì: giornata gradevole con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli all’interno, moderati settentrionali sulla costa. Temperature stazionarie. Mare mosso.