Scuola, in Molise 6.223 iscrizioni per il prossimo anno. Licei in testa, l’indirizzo nuovo del Made in Italy formerà una classe solo a Bojano

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2024/2025 in Molise sono state complessivamente 6.223.

LA SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO

A livello nazionale, gli Istituti tecnici e professionali sono stati scelti rispettivamente dal 31,66% e dal 12,72% dei ragazzi e delle ragazze. I Licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni.

Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise, al primo posto ci sono i licei, che hanno registrato il 64,7% delle iscrizioni. Seguono i tecnici con il 27,2% e i professionali con 8,1%. L’andamento delle iscrizioni rispecchia i dati nazionali. Come per l’anno passato, in Molise, resta in testa alle preferenze i Licei, seguiti dai Tecnici e Professionali.

Per i licei la maggior parte delle iscrizioni, sono state per il liceo lo scientifico tradizionale con il 14,60%, seguito dal Liceo scientifico – opzione scienze applicate (12,19%) e dal liceo delle scienze umane (6,86%) e dal liceo classico (5,50%).

Per i tecnici, la maggior parte delle iscrizioni ha scelto l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (8,80%%) seguito dall’indirizzo di informatica e telecomunicazioni (6,31%) e da meccanica, meccatronica ed energia (3,81%).

Per i professionali, la maggior parte delle iscrizioni si registrano all’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera (5,71 %).

Per quanto concerne le iscrizioni ai percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy, in Molise si sono avute le seguenti iscrizioni.

DENOMINAZIONE ISTITUTO INDIRIZZO DI STUDIO NUMERO DI ISCRIZIONI L.S. – L.S.U. – L.S.A. -BOIANO LI18 – MADE IN ITALY 16 IST. OMNICOMPRENSIVO-IST. ISTRUZIONE SUP LI18 – MADE IN ITALY 4 I.P.S.E.O.A.-I.P.S.A.R. F. DI SVEVIA IP22 – ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA QUADRIENNALE 21 ITIS E.MATTEI ISERNIA IT32 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA QUADRIENNALE 19 POLO SCOLASTICO PARITARIO “SAN PIETRO CELESTINO” DI ISERNIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING QUADRIENNALE 0

La domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) nella scuola primaria e nel I grado cede per il Molise la scelta posizionarsi rispettivamente al 24,9 % e al 1,3 %.

La maggior parte delle iscrizioni, per la primaria e per il I grado, è fino alle 30 ore settimanali.