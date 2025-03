Auditorium di Campobasso, a ‘Città nella città’ lavori alle battute finali: apertura prevista per l’estate 2025

Questa mattina, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha effettuato un sopralluogo presso l’Auditorium nel cuore della città, accompagnata dagli assessori Giose Trivisonno e Simone Cretella, dalla presidente del Conservatorio Perosi, Rita D’Addona, dall’architetto Nicola Guglielmo, e dal titolare della ditta esecutrice DB Costruzioni srl.

La visita è stata l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori, che procedono speditamente. La conclusione dell’opera è prevista per giugno 2025, con l’inaugurazione programmata tra giugno e luglio.

L’Auditorium si inserisce nel complesso “Città nella Città” ed è parte del piano di recupero urbano. L’intervento, finanziato con fondi ministeriali destinati all’ Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), nasce da una convenzione tra il Comune di Campobasso e il Conservatorio Perosi, a cui la struttura sarà data in comodato d’uso. Pur restando proprietario dell’immobile, il Comune si riserva l’utilizzo dell’Auditorium per alcune manifestazioni, consolidando una sinergia che mira a fare della città un centro attivo di produzione e diffusione culturale.

Attualmente, operai e tecnici sono impegnati nelle ultime fasi di realizzazione, con particolare attenzione alla qualità degli interventi. Rimangono da installare le sedute, progettate per essere riscaldate, mentre i sistemi di illuminazione sono ormai quasi completati. Già montati i pannelli acustici che garantiranno una resa sonora ottimale per concerti e spettacoli di ogni genere.

La sala principale potrà ospitare circa 200 spettatori e 50 orchestrali, con un foyer polivalente destinato a concerti, audizioni, proiezioni e altre attività culturali. A disposizione anche camerini, una sala prove e servizi generali, che ne fanno una struttura moderna e versatile.

Un aspetto distintivo dell’Auditorium è la volontà di valorizzare la memoria storica della città: una parete con i mattoni originali del vecchio Mulino Ferro, un simbolo del passato produttivo di Campobasso, è stata preservata come elemento di connessione tra passato e presente, tra tradizione e modernità.

“Questa struttura non è solo un contenitore culturale, ma una vera e propria opportunità per riscoprire e valorizzare la nostra identità collettiva, attraverso eventi di qualità che ci proiettano verso il futuro senza dimenticare le nostre radici”, ha dichiarato la sindaca Forte che ha espresso gratitudine ai suoi predecessori, i sindaci Battista e Gravina, per aver intrapreso e portato avanti con lungimiranza questo progetto. Ha poi sottolineato l’importanza dell’Auditorium, che rappresenta un’opera strategica per arricchire l’offerta culturale della città e un’opportunità per creare un luogo di aggregazione e condivisione.

A differenza di altri contenitori culturali appartenenti ad altri enti e spesso onerosi per le casse di Palazzo San Giorgio, l’Auditorium sarà una risorsa di proprietà comunale, garantendo maggiore accessibilità e sostenibilità.

Il nome della struttura sarà deciso nei prossimi mesi, e non si esclude che possa essere intitolato a una figura musicale di rilievo che ha dato lustro a Campobasso e al Molise.