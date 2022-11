Settimana Nazionale Nati per Leggere: presentato il cartellone delle iniziative in Molise

È stato presentato questa mattina, con una conferenza stampa svolta presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, il calendario completo delle iniziative previsto per la Settimana Nazionale di Nati per Leggere in Molise.

Anche quest’anno, infatti, torna, dal 19 al 27 novembre, la Settimana Nazionale Nati per Leggere. Bambini e bambine con le loro famiglie, operatori e operatrici, volontari e volontarie di Nati per Leggere di ciascuna regione sono pronti a dar vita a questo importante appuntamento annuale che coinvolge tutta la rete nazionale Nati per Leggere. Una rete fatta di molteplici fili, molteplici trame e legami che, come in una maglia, sono pronti a catturare voci e storie che aspettano solo di essere raccontate.

Alla conferenza stampa hanno preso parte in rappresentanza del comune di Campobasso e dell’intera assise, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, insieme, ovviamente ai rappresentanti dell’associazione Nati Per Leggere Molise guidati dal Pediatra e referente Npl Molise, dottor Nunzio Colarocchio.

Come è stato ricordato nel corso della conferenza, la Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il periodo è stato scelto poiché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nati per Leggere ha scelto di esserci, con un messaggio deciso e universale, ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.

In un momento storico in cui spesso deleghiamo queste parole e queste storie a cellulari, televisioni, audiolibri e assistenti vocali, Nati per Leggere celebra il Diritto alle Storie invitando sempre di più i grandi a leggere e a raccontare ai più piccoli, per sostenere e rafforzare quella relazione fatta di voce e tempo.

Ecco perché è stato scelto come messaggio di questa Settimana Nazionale NpL 2022 “la tua voce crea un legame fra me e te” – poiché grazie a una voce che legge, che racconta, che canta solo per noi, si tessono legami di sguardi, di abbracci e di ricordi, presenti e futuri.

Fra le iniziative inserite nel calendario di questa Settimana Nazionale Npl che toccheranno diversi luoghi della nostra regione, particolare rilevanza assume la Cerimonia di benvenuto nella Comunità alle bambine e ai bambini nati nell’anno 2022 che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Campobasso, sabato 19 novembre alle ore 10.30.

“L’iniziativa nasce proprio da un atto consiliare che ha poi trovato un successivo sviluppo nelle commissioni competenti. – ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi – La mozione che venne approvata all’unanimità nel dicembre del 2020, presentata dal PD e La Sinistra per Campobasso ed emendata dal MoviMento 5 Stelle, impegnava proprio il Sindaco e la Giunta affinché, anche attraverso il passaggio nelle competenti commissioni consiliari e con il contributo della BiblioMediaTeca Comunale e delle associazioni che promuovono la lettura (per gli adulti e per i bambini), venisse istituita l’iniziativa del dono di un libro per ogni bambino nato o adottato. Ebbene, – ha detto Guglielmi – solo le problematiche legate, purtroppo, all’emergenza pandemica hanno impedito che l’iniziativa prendesse corpo, in modo ufficiale, in tempi più rapidi. Ringrazio, oltre all’assessore alla Cultura Paola Felice, a nome del Consiglio tutti i colleghi consiglieri che hanno lavorato nelle Commissioni così come ringrazio la BilioMediaTeca comunale di Campobasso e, ovviamente, l’associazione Nati per Leggere Molise per aver contribuito, ciascuno con il proprio fattivo impegno, a rendere ancora più forte e consolidata una rete territoriale per la promozione della lettura che permetterà a tutti i nuovi nati di ricevere il dono di un libro da parte del Comune di Campobasso.”

Oltre alla cerimonia de “Il dono del libro ai nuovi nati”, sabato 19 novembre, il calendario degli appuntamenti prevede anche, alle 16.30, presso la Sala “S. Zarrilli” in BiblioMediaTeca comunale a Campobasso l’inaugurazione ufficiale della Settimana Nazionale. Poi, fino al 27 novembre, Npl Molise terrà una serie di appuntamenti ed incontri a Macchiagodena (19 novembre, ore 17.00, in biblioteca comunale); presso la Chiesa di San Paolo di Campobasso, in Via Tiberio (alle ore 17.00 del 20 novembre); a Montagano (ore 17.00 del 20 novembre nell’atrio dell’ex scuola elementare); alla Libreria Risguardi a Campobasso (mercoledì 23 novembre, ore 17.00); nella Biblioteca del Consiglio Regionale del Molise (giovedì 24 novembre, ore 17.00); presso la Sala Lariccia della Biblioteca Preziosi di Larino (venerdì 25 novembre, alle ore 17.30), in BiblioMediaTeca comunale a Campobasso, (sabato 26 novembre, alle ore 16.30) e presso la Libreria Giunti al Punto (domenica 27 novembre, alle ore 17.00 ) con la serata conclusiva della manifestazione.