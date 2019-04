Amministrative, ‘Molise Libero’ scende in campo. Cecanese: “Fuori dagli schemi, vicini al centrodestra”

‘Molise Libero’ scende in campo per le prossime elezioni Amministrative di Campobasso. A presentare il movimento civico, l’avvocato Gianfederico Cecanese, candidato alle Regionali del 2018 con Fratelli d’Italia (secondo dei non eletti dietro al consigliere regionale Quintino Pallante e Filoteo Di Sandro, ndr), e Vincenzo Giarrusso, quest’ultimo alle consultazioni di un anno fa vicino sempre al partito di Giorgia Meloni.

“Siamo pronti al dialogo e al confronto sulla scelta del candidato sindaco – ha affermato il legale campobassano – Ci proponiamo come alleati del centrodestra e pensiamo a una dimensione più ampia rispetto alle prossime elezioni comunali. Siamo un partito libero da alchimie partitiche relative alle spartizioni delle poltrone. È un progetto nato sei mesi fa e siamo una formazione politica autosufficiente”.

I candidati della lista ‘Molise Libero’ si ritroveranno nella mattina di domani, venerdì 5 aprile 2019, per completare il programma elettorale. “L’auspicio è quello di venire chiamati al tavolo regionale del centrodestra che si riunirà qualche ora dopo di noi”, ha affermato Cecanese.

“Vogliamo far vivere Campobasso in Europa, una città dove non c’è lavoro ma c’è la droga”, ha sottolineato Gianfederico Cecanese.