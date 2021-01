Covid-19, in Molise 82 nuovi contagi, due decessi e 149 guariti. 1.750 sono gli attualmente positivi

Su 508 tamponi processati sono 82 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio 2021, che conta anche due nuovi decesso che fa salire a 197 le vittime di Covid in regione da inizio pandemia. Si tratta di un 85enne di Petacciato e un 74enne di Montenero di Bisaccia. Tra i nuovi contagiati, se ne sono registrati dodici a Campobasso e 9 a Isernia.

149 i guariti nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1.750: 1.215 in provincia di Campobasso e 532 in provincia di Isernia. Tre quelli relativi ad altre regioni.

Cinque nuovi ricoveri. In Malattie Infettive sono ricoverati 54 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 64 persone attualmente ricoverate per Covid.